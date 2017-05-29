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Общество

Купальный сезон в Приморье начнется 15 июня

Подготовка идет полным ходом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

На территории Приморского края проводятся мероприятия по подготовке мест массового отдыха к летнему сезону. В 2017 году купальный сезон планируется открыть с 15 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В адрес администраций населенных пунктов направлены предложения по благоустройству и организации пляжных зон. Также в адрес администрации края направлена информация о неблагополучной ситуации, сложившейся в излюбленном месте отдыха жителей и гостей Владивостока в районе Шамора.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в составе межведомственных комиссий принимают участие в выездах по пляжным зонам по вопросам их подготовки к летнему сезону, по результатам которых выносятся предложения для рассмотрения на рабочие совещания межведомственных комиссий.

При организации пляжных зон арендаторами земельных участков должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, в части зонирования территории, установления теневых навесов, оборудования достаточным количеством урн, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и контейнерных площадок с водонепроницаемым покрытием; общественных туалетов с водонепроницаемым выгребом, установка достаточного количества биотуалетов.

На территории пляжа должна проводиться патрульная уборка территории, организован ежедневный вывоз твердых бытовых отходов, уборка и дезинфекция общественных туалетов и ежедневное рыхление песка с уборкой мелкого бытового мусора.

В случае предоставления платных услуг на территории зоны отдыха предприниматель обязан в доступном месте для посетителей представить информацию о стоимости предлагаемой услуги, также должна быть оформлена вывеска о наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), предоставляющего услуги отдыха с указанием юридического адреса, правоустанавливающих документов и режима работы.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в пределах компетенции ежегодно в летний период организован социально-гигиенический мониторинг качества морской воды, воды поверхностных водоемов и песка в зонах рекреации по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим показателям.

За лето 2016 года на территории края было отобрано 2 284 проб морской воды и воды поверхностных водоемов, из них не соответствовало по микробиологическим показателям 33,3%, по санитарно-химическим показателям – 10,3%. Патогенных микроорганизмов не выявлено. Все отобранные пробы на паразитологические и вирусологические показатели соответствовали гигиеническим нормативам.

При ухудшении качества воды по микробиологическим показателям информация оперативно направлялась в органы местного самоуправления для принятия действенных мер и вывешивалась на сайте Управления.

С мая 2017 года Управлением Роспотребнадзора региона организован государственный лабораторный контроль качества морской воды и поверхностных водоемов в мониторинговых точках. 

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