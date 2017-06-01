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Дело Пушкарёва

Во Владивостоке заканчивается суд по громкому делу охранников Пушкарева

Обвинение просит для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока началось заседание по громкому делу московского журналиста против двух местных жителей: сегодня стороны процесса обмениваются репликами по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, подсудимые говорят свое последнее слово, а судья зачитает приговор, сообщает корреспондент РИА VladNews. Подсудимым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности. 

Государственное обвинение просит для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

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