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Дело Пушкарёва

Прокурор просит для охранников Пушкарева 2,5 года лишения свободы условно

Дело выходит на финишную прямую
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

Прокурор просит для обвиняемых в нападении на московского журналиста Павла Брыкина охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева 2,5 года лишения свободы условно, сообщает корреспондент РИА VladNews. Им вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Сегодня во Фрунзенском суде Владивостока начались прения по данному делу: свою позицию по делу высказал гособвинитель. 

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако был отложен.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

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