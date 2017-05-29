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Актуальный комментарий

Лариса Белоброва: Сергей Дарькин на работе

Известная актриса прокомментировала РИА VladNews ЧП с участием ее мужа
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Заслуженная артистка России, супруга экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина Лариса Белоброва прокомментировала РИА VladNews ЧП с вертолетом, в котором находился ее супруг. Она отметила, что Сергей Михайлович находится на работе. 

"Большое спасибо, с ним все в порядке. Все слава богу! - сказала актриса. -  Он на работе! Спасибо большое, что вы волнуетесь!"

Напомним, экс-глава Приморья Сергей Дарькин был на борту аварийного вертолета МИ-8, который совершил жесткую посадку в Дальнереченске.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 27 мая в 12.30 (по московскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что при выполнении рейса, в районе населенного пункта Восток в Красноармейском районе, в результате отказа двигателя совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. На помощь вылетели 2 вертолёта: МИ-8 и МИ-2, 1 самолёт АН-2, люди были эвакуированы.

По информации Дальневосточного СУТ СК России, в настоящее время проводится процессуальная проверка по фактам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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