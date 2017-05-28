Пострадавший с вертолёта, совершившего жесткую посадку в Приморье, доставлен в больницу

Экипаж эвакуирован

Владивосток, воскресенье, 28 мая , РИА Vladnews.

Пассажиры и экипаж вертолёта, совершившего жесткую посадку в Приморье, благополучно эвакуированы вертолётом МИ-8 в Дальнереченск. Пострадавший доставлен в городскую больницу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Напомним,что 27 мая в 12.30 (по московскому времени) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что при выполнении рейса, в районе населенного пункта Восток в Красноармейском районе, в результате отказа двигателя совершил жесткую посадку вертолет МИ-8. Им на помощь вылетели 2 вертолёта: МИ-8 и МИ-2, 1 самолёт АН-2.