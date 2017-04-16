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Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда!

Заслуженная артистка России, супруга экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина Лариса Белоброва в гримерке театра Горького перед спектаклем «№13 или Безумная ночь» дала интервью РИА VladNews, в котором рассказала о жизни в Москве, отношении к соцсетям и своей диете.
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

- Лариса Дмитриевна, вы давно уехали из Владивостока, что вас заставляет несколько раз в год прилетать сюда, вновь выходить на сцену театра Горького?

- Я бываю здесь где-то раза четыре в год. Просто это моя работа. Сил и времени особо нет, чтобы что-то новое репетировать. Когда получается, хорошо. Куча забот в Москве.

- А чем вы там занимаетесь?

- Семьей.

- Скучаете по Приморью?

- Уже пять лет прошло, не могу сказать, что я прям так страшно скучаю. Человек - адаптивное существо, ко всему привыкает.

- В Москве работать в театре не планируете?

- Не планировала и не планирую. Все равно ничего из-за частых поездок не получается.

- В какие страны предпочитаете ездить?

- Мои любимые — это Азия: Япония, Корея, Китай. Я азиатка:)

- А во Францию сейчас часто летаете? Ваша дочь по-прежнему там учится?

- Нет, уже не учится.

- Ей 15? Трудный возраст? Как вы ладите?

- 16. Трудного возраста у нас и не было, слава богу.

- Новых ролей в кино тоже не планируется?

- Нет. Можно, конечно, сняться в кино. Если есть деньги – никаких проблем. Главное, чтобы результат был хороший.

- СМИ писали, что вы должны были раньше приехать, причины разные называли…

- Все такая ерунда.. Даже не знаю, откуда люди информацию берут. У меня у ребенка день рождения 8 апреля, поэтому я не прилетела. Я даже не читаю всю эту фиготень.

- Значит, новости не читаете. А к соцсетям как относитесь?

- Меня там нет нигде. Вот мое отношение. Мне неинтересно, как живут другие, кто на чем летает, кто что ест. Мне жалко даже тратить на это время. Я сама не вижу половину своих детей. У меня в вотсап с девочками группа есть, мне этого достаточно, и то иногда я не успеваю всем сказать какие-то приятные слова. Просто нет времени. Зачем мне тратить время на рассматривание кого-то. Я и дочери своей говорю то же самое. Я могу только простить Ким Кардашьян — она хоть не призывает девочек худеть, потому что у нее у самой задница, как три слона. Зато, говорят, она зарабатывает миллионы…

- А вам льстит то, что Forbes называет вас одной из богатейших женщин России?

- Это версия Forbes. Я так не считаю, есть гораздо более состоятельные люди. Как говорится, каждый сверчок знай свой шесток.

- В марте в банке «Приморье», активами которого вы владеете, прошли обыски. Было сообщение, что там руководство поменялось. Ваше опоздание на спектакль некоторые с этим связывали…

- Как у нас любят все связывать! Наверно, что-то там поменялось. Я же туда не хожу.

- Не участвуете в принятии решений?

- Нет, конечно, не участвую. Там есть начальство. Я работаю в театре, вот и все!

- Вы, будучи первой леди Приморья, активно занимались благотворительностью, продолжаете это делать?

- Да, сейчас не в той мере, как раньше, я не делаю в Москве больших балов, но все равно хватает работы.

- С какими-то фондами сотрудничаете?

- Нет, и никогда не сотрудничала.

- А свой фонд не хотите создать?

- Нет. Слово фонд - оно такое немножко… нарицательное. Те, кто может, кто делает, кому доверяют - как Водянова, Хаматова - очень хорошо, молодцы.

- У вас нет секретаря или пиарщика?

- Нет. Ни секретаря, ни пиарщика,ни гримера. Я думаю, это лишнее. Все делаю сама. Экономлю (смеется). ...Ну я же не тусуюсь. Я домой приползаю часов в 10 вечера. Я хочу уже приползти и спокойно сидеть дома. Было бы мне 30 лет - я бы думала, что надо где-то тусовать, чтобы не забыли...

- То есть возраст дает о себе знать?

- Дает. Но не в том смысле, что все болит. Просто с возрастом ты становишься другим человеком. Приоритеты по-другому расставляешь. Раньше я прибегала с театра, «задрав хвост», и бежала еще с кем-то посидеть. Сейчас уже думаешь: а как там ребенок? Раньше даже об этом бы не подумала. Слава богу, стала мудрее. В приоритете близкие, которыми рядом. Возраст - это наличие приоритетов, я бы сказала. Это когда ты уже не компромиссничаешь.

- Сейчас о чем-нибудь жалеете в прошлом?

- Не знаю, может быть, не побоялась бы и уехала поступать в Москву.. А потом думаю: а надо ли мне это? Не знаю, мне все нравится в жизни. Вот Ольга Хохлова, наша землячка. Она здесь поработала, а в самые тяжелые годы уехала в Москву. Сейчас она звезда, ее все знают, ее узнают на улице, в ресторанах. Чего хотел, того человек добился. Я видимо не хотела...

- Здесь вы тоже звезда, в Москве ощущаете себя по-другому?

- Никакая я не звезда! Я люблю маленькие города, в которых учился, тебя все знают, со всеми здороваешься, обнимаешься. Москва - это муравейник, я люблю теряться в ней. Мне мама говорит иногда: как ты можешь в спортивном костюме выходить на улицу? А я говорю: это так замечательно! Да я и здесь так могу. Меня никто не узнает, иногда по голосу только. Половина населения, я уверена, даже не читают СМИ…

- Выглядите супер, диеты какой-нибудь придерживаетесь?

- Сейчас вот страстная неделя, стараюсь соблюдать пост. А вообще мне нравится очень интересная кислотно-щелочная диета, которая позволяет держать баланс организма. Овощей и фруктов должно быть 70 или 80 процентов. Белок - 20. Китайцы все так живут.

- Без углеводов?

- Нет, углеводы я ем. Хлеб. Не булку, конечно, но кусочек зернового хлеба обязательно.

- То есть пищевого мусора у вас нет?

- Да есть, конечно. Чипсы я не ем, но могу прийти в кино, и у меня в руках окажутся даже кока-кола, которую в жизни никогда не пью, и попкорн.

- А спортом занимаетесь?

- Иногда в спортзал хожу, на беговую дорожку. Кстати вот у вас «Фетисов-Арену» хотели переименовать. Для меня это нонсенс. Он же живой человек.. он живет и здравствует! И он заслужил. У нас есть спортсмены, герои, и я за то, что надо в честь них и называть стадионы и улицы. Не после смерти, а при жизни.

- А вы болельщица, смотрите спортивные соревнования?

- Конечно! Хоккей, футбол, баскетбол смотрю.

- Многие замечают, что кинофестиваль «Пасифик Меридиан» без вас поблек…

- Не знаю, честно говоря, я же сейчас не присутствую.

- Может, приедете в этом году на юбилейный фестиваль, споете свою знаменитую песню – гимн фестиваля?

- Нет, не приеду.

- Жаль!Вашу песню на прошлом фестивале включали…

- Слава богу, что включали. Я же ее не выключала (смеется).

- Лариса Дмитриевна, когда арестовали Игоря Пушкарева, вы давали комментарий, что расстроены этим известием. Глава Владивостока до сих пор остается под стражей, его отстранили от управления городом, заводят новые уголовные дела, но он не сдается…

- Он и не будет сдаваться, я уверенна. Даже за то недолгое время, что мы общались, в нем всегда была видна харизма, то, что он настоящий мужчина. Я не в курсе всех нюансов дела, передо мной не лежат документы, но я могу сказать только одно: я очень надеюсь, что официальные органы разберутся и все сделают правильно. Я надеюсь, что все это когда-нибудь закончится.

- У вас нет ощущения, что буквально в любой момент у нас каждого могут скрутить, задержать, посадить?

- На самом деле везде могут. Везде. Когда это кому-то нужно.

- У Сергея Михайловича нет планов вернуться сюда на какую-нибудь должность?

- Нет. Сейчас не возвращают...

- Когда в следующий раз приедете во Владивосток?

- Летом, наверно. Мы всегда отдыхаем здесь на море.

Мария Стеблянко

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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