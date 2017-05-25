Суд по делу Андрея Пушкарева задерживается

Заседание должно было начаться час назад

Владивосток, четверг, 25 мая , РИА Vladnews.

Заседание по делу генерального директора ООО "Востокцемент" Андрея Пушкарева - брата временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева - в Басманном районном суде Москвы задерживается. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов.

Как ранее сообщало РИА VladNews, заседание должно было начаться сегодня, 25 мая, в 9.00 по московскому времени. Однако вот уже час собравшиеся ждут прокурора.

Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста до 24 июня.

Ранее Басманный суд продлил срок домашнего ареста Андрею Пушкареву до 30 мая 2017 года, не прислушавшись к доводам защиты о состоянии его здоровья и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

Также сегодня в Московском городском суде будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения для директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова и временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева.

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.