Судьбу Игоря Пушкарева решит Мосгорсуд 25 мая

Временно отстраненный глава Владивостока намерен доказать свою невиновность

Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.

Судьбу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева 25 мая решит Московский городской суд. Заседание назначено на 10.30 утра (время московское). Об этом сообщил РИА VladNews адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий.

"Продление срока содержания под стражей по инициативе следствия свыше 1 года производится в вышестоящем суде, в данном случае в Мосгорсуде", - пояснил адвокат.

Напомним, 10 апреля Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева.

Ранее 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. 17 марта Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил это решение в силе.

В одном из последних постов на своей странице в Facebook Игорь Пушкарев отметил, что "сейчас мы с адвокатами активно готовимся к судебному процессу, который, надеюсь, будет объективным. Я по-прежнему уверен в своей невиновности и уже совсем скоро у меня появится шанс побороться за справедливость".

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

В это же время 25 мая в Мосгорсуде состоится заседание по продлению меры пресечения в отношении директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. 21 февраля Басманный суд Москвы продлил Андрею Лушникову арест еще на три месяца – до 30 мая 2017 года.