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Дело Пушкарёва

Суд оставил Игоря Пушкарева под арестом

Заседание состоялось 17 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 марта , РИА Vladnews.

Мосгорсуд оставил под арестом временно отстраненного от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в коммерческом подкупе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, настаивавшего на смягчении меры пресечения.

Как сообщало РИА VladNews, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев на суде еще раз заявил, что уверен в своей невиновности.

Как ранее сообщалось, утром 9 марта Игорь Пушкарев на своих страницах в социальных сетях предупредил, что в ближайшее время следствие планирует добиться его отстранения от должности.

- Следствие намерено добиться моего временного отстранения от должности главы Владивостока под предлогом того, что я могу каким-то невероятным образом оказать давление на свидетелей. Какое и как - это, как всегда, никто объяснять не будет. Я невиновен, как невиновны мой брат Андрей Пушкарев и мой коллега Андрей Лушников. Мы докажем это, - сообщил Игорь Пушкарев.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе

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