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Депутаты одобрили вливание еще 1,2 миллиардов в отель Hyatt

Кредит возьмет ОАО «Наш дом – Приморье»
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 24 мая , РИА Vladnews.
Госгарантия на достройку отеля Hyatt на Корабельной Набережной во Владивостоке в размере 1,2 млрд рублей будет предоставлена. Такое решение принято сегодня на заседании Законодательного Собрания Приморского края, сообщил РИА VladNews депутат Контсатнтин Богданенко. 

Кредит  возьмет ОАО «Наш дом – Приморье» (100% принадлежит администрации Приморского края), а вот гарантии для этого потребуются из краевого бюджета.

На гашение процентов по кредитному обязательству сроком в 7 лет (до 2024 года) уйдет еще порядка 1 млрд рублей. Выплачивать кредит планируется либо за счет продажи, либо за счет эксплуатации гостиницы.

Дебиторская задолженность ОАО «Наш дом – Приморье» на сегодняшний день - 3,9 млрд рублей. Сейчас в компании проходит налоговая проверка.

Напомним, две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной - с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

Власти Приморья говорили о наличии потенциальных покупателей гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке. Назывались такие компании как Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, «Хунчжэн». Всего - более 15 крупных иностранных инвесторов. Однако попытка продать этот отель уже несколько раз провалилась из-за того, что покупателей не нашлось. А в конце января отель вообще был снят с аукциона.

Отметим, что ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что достройка гостиничного комплекса на Корабельной Набережной Владивостока будет осуществляться за счет кредитных средств. 

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