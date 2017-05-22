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Политика и экономика

«Наш дом – Приморье» берет кредит на достройку Hyatt - под гарантии из краевого бюджета

Необходимо 1,2 млрд рублей
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Кредит на достройку отеля Hyatt на Корабельной набережной во Владивостоке возьмет ОАО «Наш дом – Приморье» (100% принадлежит администрации Приморского края), а вот гарантии для этого потребуются из краевого бюджета - в размере 1,2 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом рассказал курирующий строительную сферу вице-губернатор региона Эдуард Портнов на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания края.

На гашение процентов по кредитному обязательству сроком в 7 лет (до 2024 года) уйдет еще порядка 1 млрд рублей. Выплачивать кредит планируется либо за счет продажи, либо за счет эксплуатации гостиницы.

Необходимо отметить, что проектно-сметная документация элитного долгостроя до сих пор полностью не готова - на что и обратила внимание в ходе проверки краевая прокуратура: это было засчитано как одно из нарушений в строительстве Hyatt (которое в том числе лишает возможности контроля за ходом строительства). Теперь проектно-сметная документация первой очереди гостиничного комплекса прошла госэкспертизу, а стоимость объекта удалось сократить практически в два раза, отмечается в сообщении администрации Приморья. Полная стоимость строительства станет известна к 10 июля, так как второй этап проектной документации будет готов к концу июня.

Необходимо отметить, что дебиторская задолженность ОАО «Наш дом – Приморье» 3,9 млрд рублей. Сейчас в компании проходит налоговая проверка.

Вопрос о гарантии для кредита из краевого бюджета ЗС ПК рассмотрит на заседании 24 мая.

Напомним, две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной - с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

Власти Приморья говорили о наличии потенциальных покупателей гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке. Назывались такие компании как Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, «Хунчжэн». Всего - более 15 крупных иностранных инвесторов. Однако попытка продать этот отель уже несколько раз провалилась из-за того, что покупателей не нашлось. А в конце января отель вообще был снят с аукциона.

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