Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора

Кредитные средства - прямой путь к удорожанию строительства

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов прокомментировал ситуацию с отелями Hyatt во Владивостоке; в беседе с корреспондентом РИА VladNews он объяснил, почему элитный пятизвездочный долгострой вряд ли будут достраивать за счет кредитных средств:

"Громкое заявление губернатора, что он решил, что строить (отели Hyatt - РИА VladNews) будут на кредитные деньги, - это всё чушь. Так как на кредитные деньги "Хаятты" строят последние 4 года. Схема простая: в бюджете выделяются деньги на госгарантии, под эти госгарантии берётся кредит, а через год кредит этими же госгарантиями гасится. В итоге стройка становится дороже на величину процентов. Так что строить за кредитные деньги - это двойной идиотизм".

Отметим, что ранее пресс-секретарь губернатора Приморья Владимира Миклушевского Олеся Ясевич заявила, что достройка гостиничного комплекса "Хаятт" на Корабельной набережной Владивостока будет осуществляться за счет кредитных средств. Планируется, что гостиничный комплекс будет достроен за счет кредитных средств, которые привлечет застройщик – компания “Наш дом – Приморье”.

Необходимо отметить, что на достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает, по-хорошему, 6,5 миллиардов рублей. Застройщик просил выделить из регионального бюджета хотя бы 2,3-2,7 миллиарда. Однако краевые средства на цели достройки пятизвездочных отелей в центре приморской столицы решили не выделять. Но вот один из отелей обещали достроить к третьему ВЭФ в сентябре.

Напомним, две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной - с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

Власти Приморья говорили о наличии потенциальных покупателей гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке. Назывались такие компании как Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, «Хунчжэн». Всего - более 15 крупных иностранных инвесторов. Однако попытка продать этот отель уже несколько раз провалилась из-за того, что покупателей не нашлось. А в конце января отель вообще был снят с аукциона.