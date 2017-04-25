При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека 13:46, 25 апреля При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека (Фото и Видео)
Василий Авченко: Купюра 13:11, 25 апреля Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская" (Видео)
Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора 12:57, 25 апреля Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
13:55
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
13:55
Пластиковые отходы угрожают экологии
13:55
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
13:46
При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека Фото и Видео
13:34
МИД Узбекистана планирует открыть генконсульство во Владивостоке
13:23
Во Владивостоке состоится хакатон
13:11
Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская" Видео
12:57
Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора Эксклюзив
12:46
На пожаре в Михайловском районе спасен один человек
12:34
Пьяный приморец отправил свой джип в кювет Эксклюзив
12:22
В Приморье за сутки произошло более 90 аварий
12:10
Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек
11:57
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:45
Сотрудники полиции ищут нелегалов
11:33
Пьяный лихач устроил ДТП в Приморье
11:20
Новые автобетоносмесители готовятся к отправке во Владивосток с завода-производителя Фото
11:13
Владивосток останется без горячей воды Эксклюзив
11:00
Школьники Владивостока убедились, что вести здоровый образ жизни «This is здорово» Фото
10:48
У жительницы Приморья изъято более 6 кг марихуаны
10:36
Подробности криминальной истории, своей жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья
10:21
Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля Адреса
10:09
Поиски пропавших в Тернейском районе рыбаков продолжаются
09:59
Минздрав выступил против активной рекламы фастфуда
09:48
В Приморском краевом театре кукол премьера
09:45
Общественники Приморья теперь могут посещать тюрьмы без предупреждения Эксклюзив
09:35
За сутки в Приморье зафиксировано 15 пожаров
09:22
Приморцев ждет жаркий май
09:02
Гороскоп на 25 апреля
08:53
Во вторник, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон
08:46
Доходы главы РЖД за год выросли в два раза
08:33
Чемпионат по конному спорту состоялся во Владивостоке Фото
08:04
Бензин в России дороже, чем в США, - Bloomberg
07:02
Две занимательные лекции пройдут в «Бук»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуальный комментарий

Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора

Кредитные средства - прямой путь к удорожанию строительства
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов прокомментировал ситуацию с отелями Hyatt во Владивостоке; в беседе с корреспондентом РИА VladNews он объяснил, почему элитный пятизвездочный долгострой вряд ли будут достраивать за счет кредитных средств:

"Громкое заявление губернатора, что он решил, что строить (отели Hyatt - РИА VladNews) будут на кредитные деньги, - это всё чушь. Так как на кредитные деньги "Хаятты" строят последние 4 года. Схема простая: в бюджете выделяются деньги на госгарантии, под эти госгарантии берётся кредит, а через год кредит этими же госгарантиями гасится. В итоге стройка становится дороже на величину процентов. Так что строить за кредитные деньги - это двойной идиотизм".

Отметим, что ранее пресс-секретарь губернатора Приморья Владимира Миклушевского Олеся Ясевич заявила, что достройка гостиничного комплекса "Хаятт" на Корабельной набережной Владивостока будет осуществляться за счет кредитных средств. Планируется, что гостиничный комплекс будет достроен за счет кредитных средств, которые привлечет застройщик – компания “Наш дом – Приморье”.

Необходимо отметить, что на достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает, по-хорошему, 6,5 миллиардов рублей. Застройщик просил выделить из регионального бюджета хотя бы 2,3-2,7 миллиарда. Однако краевые средства на цели достройки пятизвездочных отелей в центре приморской столицы решили не выделять. Но вот один из отелей обещали достроить к третьему ВЭФ в сентябре.

Напомним, две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной - с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

Власти Приморья говорили о наличии потенциальных покупателей гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке. Назывались такие компании как Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, «Хунчжэн». Всего - более 15 крупных иностранных инвесторов. Однако попытка продать этот отель уже несколько раз провалилась из-за того, что покупателей не нашлось. А в конце января отель вообще был снят с аукциона.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты
17:42, 24 апреля 2017 ​Политические скандалы в Приморье набирают обороты

Во Владивостоке назначен исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов

Эксперт о варварском нападении на ФСБ в Хабаровске: Когда травят тараканов, они начинают лезть отовсюду
10:28, 24 апреля 2017 Эксперт о варварском нападении на ФСБ в Хабаровске: Когда травят тараканов, они начинают лезть отовсюду

В Хабаровске напали на приемную ФСБ

Военные объяснили перемещение техники у границы с Северной Кореей
21:37, 23 апреля 2017 Военные объяснили перемещение техники у границы с Северной Кореей

Идут "экзамены"?

​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны
16:24, 20 апреля 2017 ​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны

Мэрия проявила самостоятельность

Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города
15:03, 20 апреля 2017 Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города

Константин Межонов - не политик, но талантливый руководитель

Премьер-министр прокомментировал проблему индексации пенсий
12:17, 20 апреля 2017 Премьер-министр прокомментировал проблему индексации пенсий

Для работающих граждан

Владимир Жириновский: Народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов
11:42, 20 апреля 2017 Владимир Жириновский: Народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов

Лидер ЛДПР предложил арестовывать без деклараций, потому что и так известно, кто ворует