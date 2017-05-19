Филиал проработает до полного выпуска всех оставшихся учеников

Владивосток, пятница, 19 мая , РИА Vladnews.

ДВФУ закроет филиал в Артеме - но не сейчас, а через пару лет, когда оставшиеся студенты закончат обучение. Причем новых наборов не будет, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сейчас в артемовском филиале ДВФУ отстранен директор, введен внешний управляющий. Сегодня, 19 мая, здесь состоялось общее собрание педагогического коллектива, студентов и их родителей с рабочей группой из головного отделения вуза во главе с проректором Алексеем Кошелем.

Отметим, что в артемовском филиале ДВФУ студенты получают образование по программам средне-специального и среднего технического образования.

Напомним, 21 мая в Артеме на центральной площади состоится митинг против закрытия артемовского филиала ДВФУ: об этом стало известно на текущей неделе.