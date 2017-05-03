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Заседание по делу о Приморском океанариуме сорвалось

Слушание перенесено на 4 мая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Судебные слушания по делу о Приморском океанариуме во Фрунзенском суде Владивостока продолжаются, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчиком является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец - головная организация, Управление делами президента РФ. Подсудимому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский.

Необходимо отметить, что для данного дела характерна хроническая неявка официального представителя потерпевшей стороны - Константина Меркулова. Ранее РИА VladNews писало о том, что представитель Управделами президента не являлся как на суды экс-главы "Мостовика" Олега Шишова, так и на суды Андрея Поплавского. За истекшие с момента публикации полгода ситуация абсолютно не изменилась: Меркулов продолжает избегать своей прямой обязанности по присутствию на судах.

Так, 3 мая заседание по делу о строительстве Приморского океанариума было отложено из-за того, что Константин Меркулов не просто не явился - повестка от владивостокского суда даже не была принята в Управделами президента РФ в Москве: уведомление о получении отсутствует.

Как отметил Андрей Поплавский, не по наслышке знакомый с процессами, происходящими в Управлении делами главы государства, в Управлении существует строгий стандартизированный порядок получения документов. Входящему документу присваивается номер, который вносится в журнал регистрации. А отправителю высылается уведомление о получении - с указанием номера и лица, принявшего документ. Соответственно, Меркулов практически наверняка не получал судебной повестки, а значит и не знает о заседании 3 мая.

Защита просила суд отложить заседание на 10 мая, чтобы вопрос успел решиться более основательно. При этом прокурор не видел никаких препятствий для переноса слушания на другой день (отметим, срок содержания Поплавского в СИЗО истекает 12 мая, и на заседании 3 мая должен был быть рассмотрен вопрос о мере пресечения).

Судья на месте вынес решение о переносе заседания 3 мая на четверг, 4 мая. На этом заседании будет решаться, останется ли Андрей Поплавский в СИЗО - или же мера пресечения ему будет изменена.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты- о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении последних 2,5 лет.

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