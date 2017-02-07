Адвокат: Возбуждение уголовного дела против Поплавского было преждевременным

Нарушено шесть статей УПК РФ, не учтены постановления Верховного суда

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Возбуждение уголовного дела против Андрея Поплавского было преждевременным, а следственные действия - незаконными. Об этом в ходатайстве о возвращении уголовного дела прокурору на доследования заявил адвокат экс-главы Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента России Андрея Поплавского, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В ходатайстве, заявленном на заседании 6 февраля во Фрунзенском районном суде, защитник Александр Граф обращает внимание на массу нестыковок в материалах дела о строительстве Приморского океанариума, которые нарушают нормы статей 47, 73, 171, 175, 220 и 225 Уголовно-процессуального Кодекса РФ. Кроме того, адвокат в ходатайстве апеллирует к разъяснениям Верховного суда РФ в его Постановлениях. Суд принял ходатайство к рассмотрению, заседание по данному вопросу назначено на 15 февраля.

Как заявил защитник Андрея Поплавского, необходимо устранить следующие нарушения в данном деле:

1. Несоответствие обвинений в обвинительном заключении и в постановлении о привлечении Поплавского в качестве обвиняемого (не должны отличаться по смыслу);

2. Уголовное преследование по статье 159 УК РФ, которая инкриминировалась Поплавскому в 2014 году, фактически не было прекращено по всем правилам: постановление о прекращении уголовного преследования по данной статье не выносилось, что грубо нарушает права Поплавского;

3. Не указаны точно:

- место преступления;

- время преступления;

- способ совершения преступления;

- характер причиненного вреда;

- размер вреда;

- способ совершения преступления.

Что касается размера вреда по вменяемому Поплавскому преступлению, используются формулировки "не менее 76 371 048 рубля" и "не менее 1 021 848 786 рублей". А в части указания времени совершения преступления, указываются различные периоды за 5 лет.

4. Собственник средств указан двойственно (Управделами президента РФ и благотворительный фонд "Константиновский") - при этом к участию в судебном разбирательстве допущено только Управделами;

5. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого прямо указано, что органами предварительного расследования не установлено наличие прямого умысла на хищение средств Поплавским;

6. Уголовное дело было возбуждено не по заявлению главы контролирующей Дирекцию организации (Управделами президента РФ), а по простому рапорту об обнаружении признаков преступления, вразрез со статье 23 УПК РФ.

Кроме того, что эти процессуальные нестыковки нарушают нормы Уголовно-процессуального Кодекса РФ, они также "утяжелюят" дело и не дают Андрею Поплавскому понять точно, в чем именно его обвиняют, отмечает адвокат. Ситуацию усугубляет хроническое отсутствие на судебных заседаниях представителя потерпевшей стороны.

Напомним, скандальное дело экс-руководителя дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард следствие ищет уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.