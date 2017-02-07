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Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший "потерялся" без объяснения причин

Константина Меркулова ждут-не дождутся в суде...
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Представитель потерпевшей стороны в деле о строительстве Приморского океанариума на много месяцев "потерялся" без объяснения причин; теперь в судебном заседании сотрудника Управделами президента Константина Меркулова ждут уже только ответчик - экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский - и его адвокаты, сообщает корреспондент РИА VladNews. При этом известно, что Константина Меркулова постоянно уведомляют о судебных заседаниях. Но от него перманентно приходят факсовые копии ответов о невозможности участия в процессе (впрочем, без объяснения причин) - либо не приходит никаких ответов вообще. Однако всем ясно, что судебные уведомления все же прочитываются, так как во Фрунзенский суд Владивостока приходят подтверждения открытия адресованных Меркулову электронных писем.

В соответствии с нормами статьи 249 Уголовно-процессуального кодекса судья в очередной раз постановила слушать дело без представителя потерпевшей стороны.

Впрочем, хроническая неявка чиновника, уполномоченного на представление интересов Управделами президента в судах, не единственное, что разочаровывает защиты Поплавского. Так, в ходе слушания 6 февраля один из его адвокатов упомянул о запросе следователя, на который до сих пор, с 7 декабря 2015 года, Управделами так и не дало никакого ответа.

Напомним, полномочия Константина Меркулова как представителя Управделами президента РФ в судах продлятся до 31 октября 2017 года (выданы сроком на год, с 1 ноября 2016 года). Учитывая, что в деле Андрея Поплавского чиновник ни разу не появился лично, его участие так и может остаться "несбыточной мечтой" ответчика, который упорно хочет спросить у Меркулова, в чем же именно состоит якобы причиненный им государству ущерб и о каком ущербе речь, если экспертиза подтвердила факт экономии средств во время строительства Приморского океанариума.

Отметим, что несмотря на минимальное участие Управделами президента России в данном судебном процессе, 26 декабря ведомство подало судебный иск к Андрею Поплавскому с требованием выплаты почти 757,8 миллиона рублей.

Напомним, скандальное дело экс-руководителя дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского слушается в суде уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард следствие ищет уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.

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