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Политика и экономика

Управделами президента РФ требует со строителя Приморского океанариума более 757 миллионов

Иск поступил в суд еще под Новый год, но о нем стало известно спустя более чем месяц
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Управделами президента Российской Федерации требует с экс-главы Дирекции по строительству в ДФО Андрея Поплавского, в 2005-2014 годах отвечавшего за подготовку и строительство Приморского океанариума, более 757,8 миллионов рублей. Это исковое заявление поступило в суд в Москве 26 декабря 2016 года, сообщает корреспондент РИА VladNews. Судья Фрунзенского районного суда Владивостока Наталья Орлова зачитала текст иска Андрею Поплавскому и его адвокатам во время заседания 6 февраля.

При этом, на вопрос ответчика, почему об иске стало известно только в начале февраля (спустя почти 1,5 месяца после его подачи в суд), председатель судебного заседания заявила, что это произошло из-за отсрочек в заранее намеченном порядке слушаний, а также в связи с тем, что "до рассмотрения этого вопроса не дошли" (так как предыдущие заседания были посвящены другим вопросам).

Напомним, скандальное дело экс-руководителя дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского слушается в суде уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард следствие ищет уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.

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