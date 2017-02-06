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Общество

Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля

Защита Андрея Поплавского указала на массу нарушений
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Строителя Приморского океанариума Андрея Поплавского могут выпустить из СИЗО 7 февраля, если такое решение примет суд. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, заседание по вопросу о мере пресечения для Андрея Поплавского, состоится завтра во Фрунзенском районном суде Владивостока. Начало - в 10.00.

Сегодня, 6 февраля, слушания по делу о строительстве Приморского океанариума продолжились после перерыва. Защита экс-главы Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента России Андрея Поплавского заявила ходатайство о направлении материалов дела на доследование,Адвокаты указывают, что в данном деле нарушен ряд статей Уголовно-процессуального кодекса РФ; в частности, не определены место и время вменяемого Поплавскому преступления, не определен ущерб, отсутствует второй потерпевший.

Решение по этому ходатайству судом будет вынесено позднее, позиция стороны обвинения, как ожидается, будет озвучена 15 февраля.

Напомним, скандальное дело экс-руководителя дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард следствие ищет уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.

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