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Политика и экономика

Строитель Приморского океанариума поменял адвоката

График судебных заседаний полностью изменяется
Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Экс-руководитель Дирекции по строительству в ДФО Управделами Президента России Андрей Поплавский, который сейчас выступает ответчиком в суде по обвинению в растрате бюджетного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума, поменял адвоката, сообщает корреспондент РИА VladNews. О том, что с одним из адвокатов практически закончился контракт, было объявлено в ходе судебного заседания 28 декабря.

Так, с января в дело вступит новый защитник. После окончания новогодних праздников ему дадут возможность в течение почти 2 недель ознакомиться с материалами дела, после чего судебные слушания продолжатся. 

Все заседания, назначенные на период до полного ознакомления нового адвоката с делом, откладываются. Среди отложенных слушаний - и допрос экс-гендиректора НПО "Мостовик" Олега Шишова, являющегося свидетелем в деле Поплавского. Напомним, следующий допрос Шишова был назначен на 12 января.

Напомним, судебное рассмотрение этого дела длится уже несколько месяцев. Отметим, что пропавший бюджетный миллиард ищут уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания неоднократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому регулярно продлевали пребывание в СИЗО.

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