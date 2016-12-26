Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард

Андрей Поплавский описал схему Олега Шишова

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента РФ Андрей Поплавский сделал заявление на бывшего гендиректора НПО "Мостовик", в котором объяснил, куда же делся миллиард рублей, пропавший при строительстве Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке. Его заявление было приобщено к судебным материалам и внесено в протокол заседания во Фрунзенском суде приморской столицы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, с ноября 2014 года правоохранительная и судебная системы искали эти средства (1,023 миллиарда рублей) - в чем и подозревается Поплавский. Теперь он выдвинул свою версию происходившего в 2013-2014 годах.

В мошенничестве в сфере госзакупок в особо крупном размере Поплавский обвиняет Шишова и других (неустановленных) лиц из числа сотрудников "Мостовика". Среди обоснований, по которым правоохранительной системе необходимо присмотреться к Олегу Шишову внимательнее, Поплавский называет, например, тот факт, что 12.12.12 г. Олег Шишов выписал сразу несколько доверенностей на разных людей, которые от лица НПО "Мостовик" подписывали различные по своей сути допсоглашения с государственным заказчиком.

Описание схемы

Дирекция по строительству и реконструкции объектов Федеральных госорганов Управделами президента РФ заключила в конце мая 2013 года контракт с НПО "Мостовик". Согласно условий контракта, федеральный бюджет должен был субсидировать 5,422 миллиарда рублей генподрядчику за выполненные работы по строительству океанариума на острове Русский. Предусматривался аванс в 30% от этой суммы.

Но в декабре 2013 года по просьбе Олега Шишова в пункт госконтракта о порядке субсидирования были внесены изменения. Гендиректор "Мостовика" просил выдать больше денег - для закупки стройматериалов. А в виде доказательства чистоты своих намерений, как и положено при крупных сделках, предлагал гарантию от "Сбербанка". Однако в итоге никакой банковской гарантии он не предоставил. При этом на счет "Мостовика" Дирекцией были переведены почти 1,627 миллиарда.

Так строительная организация из Омска получила не 30% аванса (как положено по контракту), а все 100% стоимости работ во Владивостоке, запланированных на 2014 год.

Шишову поверили, - объясняет Поплавский, - и сделали это несмотря на то, что к этому времени долги "Мостовика" по банковским кредитам уже превысили 30 миллиардов рублей. Позднее, при проверке, выяснилось: никакой гарантии "Сбербанк" строительной компании не предоставлял, и именно из-за долгов; Олег Шишов предоставил ложные сведения, показав ксерокопию фиктивного письма.

Стоит отметить, что к моменту перечисления 1,627 миллиарда НПО "Мостовик" получило из внебюджетных источников 4,8 миллиарда. И долг компании по выделенным на строительство Приморского океанариума средствам в сумме составил уже 6,5 миллиардов.

А в январе и начале февраля 2014 года, - продолжает Андрей Поплавский, - Олег Шишов "отчитался" о работах на острове Русский перед Управделами президента РФ. На нескольких совещаниях гендиректор подрядной организации в своем докладе завышал стоимость якобы выполненных работ по строительству Приморского океанариума.

Экс-глава Дирекции по строительству в ДФО уверен: таким образом Шишов избежал требования Управделами к "Газпромбанку" по очередной взятой им банковской гарантии (вот эта гарантия существовала, но на деле руководитель "Мостовика" не отдавал ее в ведомство; госсредства на счет НПО были перечислены по принципу доверия, без обеспечения).

Но на самом деле строительство на эти средства не велось, - свидетельствует Поплавский, - материалы не закупались, а деньги фактически канули в неизвестность. В 2014 году компания, в апреле объявленная банкротом, выполнила на стройке Приморского океанариума работы на сумму почти 447 миллионов рублей. Где сейчас находятся освоенные "Мостовиком" в декабре 2013 года 1,023 миллиарда рублей, переведенные за работы 2014 года, - неизвестно, и этот долг необходимо спрашивать с Олега Шишова по части 4 статьи 159 УК РФ. Ведь именно Олег Шишов предъявлял ложные сведения для получения государственных средств, - заявляет экс-глава Дирекции по строительству в ДФО.