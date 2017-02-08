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Политика и экономика

Адвокат строителя Приморского океанариума: "У советских собственная гордость" - и ЕСПЧ не указ?"

Защита Андрея Поплавского уверена в необходимости обжалования пребывания подзащитного в СИЗО
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Защита экс-главы Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента РФ Андрея Поплавского, отвечавшего за подготовку к строительству и само строительство Приморского океанариума в 2005-2014 годах, уверена: необходимо обжаловать чрезмерное длительное пребывание в СИЗО. При этом адвокаты апеллируют к постановлению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в ноябре 2016 года вынес это решение по жалобе Поплавского, с опорой на статью 5 Европейской конвенции по защите прав человека, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, это дело длится уже много месяцев. Поплавский обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Бюджетный миллиард ищут уже более двух лет, с ноября 2014 года. Стоит отметить, что стоимость океанариума во время строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Судебные заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.

Что касается решения ЕСПЧ, то оно уже несколько месяцев не производит практически никакого впечатления ни на судью, ни на гособвинение. В основном, как объясняют адвокатам и подсудимому Поплавскому, потому, что в решении ЕСПЧ указано, что чрезмерным признан срок доследственного содержания Поплавского в СИЗО, а сейчас уже идет судебное следствие. И никакие доводы не помогают (в том числе и о том, что ЕСПЧ признал незаконным срок пребывания в СИЗО по данным на момент подачи жалобы - через 3 месяца после заключение его под стражу; с тех пор прошло два года, и срок стал еще больше учтенного в решении Европейского суда). Также не помогла адвокатам и отсылка к статье 15 Конституции РФ.

- Полагаю, если Поплавский напишет новую жалобу в Европейский суд по правам человека, он укажет и ответ владивостокского суда: суд не считает нужным использовать доводы ЕСПЧ, - отметила в своей речи сторона защиты. В то же время, как сказал второй адвокат, постановления ЕСПЧ обязательны для судов, "если мы живем в правовом государстве не декларативно, а на деле".

Вместе с тем, защита отметила, что за те годы, как идет следствие по данному делу (досудебное и судебное) ходатайства гособвинения по своей сути не изменились и апеллируют к одним и тем же обстоятельствам, по которым экс-главу Дирекции по строительству в ДФО необходимо оставить под стражей. Так, подразумевается, что Поплавский может сбежать от правосудия, может угрожать свидетелям, может повлиять на ход дела.

Стоит отметить, что в речи гособвинителя среди доводов в пользу оставления подсудимого под стражей также был обозначен отказ Поплавского признать свою вину. Также прокурор высказал мнение, что просьба Поплавского о смягчении меры пресечения (изменение на домашний арест) свидетельствует о его желании сбежать от правосудия.

В своем ходатайстве адвокат Поплавского просил суд учесть заслугу его подзащитного в деле руководства строительством такого крупного и известного объекта, как Приморский океанариум - и определить меру пресечения в виде домашнего ареста, возможно, в одной из больниц Владивостока. Таким образом, как сказал защитник, подсудимому будет предоставлена возможность дожить до вынесения приговора.

Однако никакие доводы стороны защиты и самого Поплавского не сумели повлиять на решение суда: подсудимый был оставлен под стражей до 12 мая 2017 года (к тому моменту срок его пребывания в СИЗО составит уже 2,5 года).

Но все же по итогам двухдневных слушаний практически без комментариев снова остались повлиявшие на состояние подсудимого инсульты в анамнезе, арест всех счетов Поплавского, а также показания трех свидетелей, опасавшихся в 2014 году мести Поплавского (один из них умер, вторая сама отказалась от своих слов в суде; тем не менее, именно эти давние показания продолжают учитываться при продлениях пребывания подсудимого под стражей в данном деле).

При принятии решения судом также было учтено число допрошенных в судебном заседании свидетелей: около 30 из 75 заявленных. На данный момент идет допрос свидетелей обвинения; после исследования доказательств гособвинения наступит очередь изучения доказательств от стороны защиты (в общем, объем дела Андрея Поплавского составляет 164 тома - плюс 150 томов вещественных доказательств).Также в мотивировочной части решения суда было заявлено, что "домашний арест не гарантирует беспрепятственность судебного процесса", а также что "ссылка адвокатов на решение Европейского суда по правам человека не свидетельствует о невозможности содержания под стражей".

В любом случае, остается отрытым вопрос соблюдения этики в данном процессе, в котором уже не впервые происходят конфликты между участниками. Так, в июле 2016 года произошла ссора гособвинения и защиты. А заседания 6 и 7 февраля ознаменовались вспышками "на повышенных тонах" фактически между всеми участниками процесса. Впрочем, иное было бы удивительно в процессе, в котором для многих слишком многое стоит на карте.

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