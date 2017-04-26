Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта

История о куртке Владимира Миклушевского вышла на федеральный уровень

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

История с курткой, в которой губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пришел на субботник в сквер на Бестужева 22 апреля, вышла на федеральный уровень и попала в поле зрения ведущего программы "Вечерний Ургант" Ивана Урганта, сообщает РИА VladNews.

Иван отметил, что куртка коротка губернатору, и посоветовал приморцам купить ему длинную куртку, иначе Владимир Миклушевский простудится и жителям края придется оплачивать ему лечение в швейцарской клинике, что будет стоить дороже.

Напомним, юрист и блогер Алексей Клецкин на своей странице в FB обратил внимание пользователей на "робу", в которой губернатор Миклушевский пришел на субботник. "Вижу я кожаную куртку с логотипом известнейшего бренда Louis Vouiton, - написал Алексей Клецкин. - Знатоки сказали мне, что стоит губернаторская курточка "всего-то" около 500.000 рублей".

Однако пресс-секретарь губернатора Приморья Олеся Ясевич заявила, что куртка губернатора не стоит 500 тысяч. "Это фантазии и вранье местных провокаторов", - сказала Ясевич.