В Приморье забраковали морские деликатесы со спиртом и кишечной палочкой 12:31, 26 апреля В Приморье забраковали морские деликатесы со спиртом и кишечной палочкой
Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей 12:05, 26 апреля Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей (Видео)
Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта 11:28, 26 апреля Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта (Видео)
Новостная лента
Апрель, 26 среда
12:40
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
12:40
Пластиковые отходы угрожают экологии
12:40
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
12:31
В Приморье забраковали морские деликатесы со спиртом и кишечной палочкой
12:22
Пройти по Золотому мосту 1 мая собираются уже более 20 тысяч приморцев
12:13
Женская команда «Спартак-Приморье» в восьмой раз стала чемпионом ДФО
12:05
Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей Видео
11:54
Владивостокский моряк попался на запасе наркотика в каюте
11:46
«Морская» - подарок ко Дню Победы Фото
11:37
Как выглядит Владивосток из окна электрички? Видео
11:28
Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта Видео
11:19
«Спартак-Приморье» сразится сегодня за третье место
11:08
Во Владивостоке во вторник произошло 77 аварий Эксклюзив
10:58
Приморью можно не ждать войны?
10:49
Во Владивостоке в ДТП серьезно пострадала 10-летняя школьница Эксклюзив
10:41
Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 апреля Адреса
10:33
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля Адреса
10:21
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:10
Приморец убил своего гостя, толкнув его с высокого крыльца
09:56
Немецкие школьники признали Владивосток очень красивым городом Фото
09:44
Движение в приморский поселок временно ограничат
09:32
За сутки в Приморье ликвидировано 10 возгораний
09:20
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 26 апреля
08:47
Умеренные дожди ожидаются в Приморье в среду, 26 апреля
07:51
Генетический анализ поможет не переедать
05:16
​Пенсионер из Самары потратил все сбережения на алкоголь и проституток
04:11
Сезон фонтанов откроется во Владивостоке в начале мая
03:19
Администрация Владивостока потребовала переделать некачественно выполненные работы Примавтодора
02:01
Педагоги Владивостока заняли лидирующие позиции в краевом конкурсе «Учитель года – 2017»
01:14
В предстающую ночь во Владивостоке состоится репетиция военного парада в честь Дня Победы
00:26
Ко Дню Победы «Авиа Поиск» наводит порядок на местах катастроф истребителей Фото
Апрель, 25 вторник
23:05
Жителей и гостей Владивостока приглашают на выставку детского рисунка
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4121 (60) от 26 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сделано в СССР
В краю магнолий плещет море
По пиратам – авторитетом и кипятком
Во Владивостоке у славян полное взаимопонимание
Посади кедр, и леопард скажет спасибо
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта

История о куртке Владимира Миклушевского вышла на федеральный уровень
Фото: скриншот Фото: скриншот
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

История с курткой, в которой губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пришел на субботник в сквер на Бестужева 22 апреля, вышла на федеральный уровень и попала в поле зрения ведущего программы "Вечерний Ургант" Ивана Урганта, сообщает РИА VladNews.  

Иван отметил, что куртка коротка губернатору, и посоветовал приморцам купить ему длинную куртку, иначе Владимир Миклушевский простудится и жителям края придется оплачивать ему лечение в швейцарской клинике, что будет стоить дороже. 

Напомним, юрист и блогер Алексей Клецкин на своей странице в FB обратил внимание пользователей на "робу", в которой губернатор Миклушевский пришел на субботник. "Вижу я кожаную куртку с логотипом известнейшего бренда Louis Vouiton, - написал Алексей Клецкин. - Знатоки сказали мне, что стоит губернаторская курточка "всего-то" около 500.000 рублей".

Однако пресс-секретарь губернатора Приморья Олеся Ясевич заявила, что куртка губернатора не стоит 500 тысяч. "Это фантазии и вранье местных провокаторов",  - сказала Ясевич.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке во вторник произошло 77 аварий
11:08, 26 апреля 2017 Во Владивостоке во вторник произошло 77 аварий

Пострадал ребенок на пешеходном переходе

Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 апреля
10:41, 26 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 апреля

Плановые работы

Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля
10:33, 26 апреля 2017 Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля

Аварийно-ремонтные работы

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:21, 26 апреля 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Ожидается гроза

Немецкие школьники признали Владивосток очень красивым городом
09:56, 26 апреля 2017 Немецкие школьники признали Владивосток очень красивым городом

Ребята приехали по обмену

Движение в приморский поселок временно ограничат
09:44, 26 апреля 2017 Движение в приморский поселок временно ограничат

Ремонтные работы

За сутки в Приморье ликвидировано 10 возгораний
09:32, 26 апреля 2017 За сутки в Приморье ликвидировано 10 возгораний

Информации о пострадавших нет