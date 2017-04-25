Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона

С 5 апреля завод полностью отключили от тепла

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Завод "Радиоприбор", ставший печально известным по своим долгам в выплате заработных плат сотрудникам, массовым сокращениям и крупному долгу за теплоснабжение, отключен с 5 апреля. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказал директор филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Дмитрий Лебедь. Напомним, с 15 марта по 5 апреля завод находился в режиме самоограничения из-за долга в 2,4 миллиона рублей.

- По согласованию с руководством предприятия, из режима самоограничения завод переведен в режим полного отключения, - сказал Лебедь. На вопрос "Видно ли в ближайшем будущем окончание сложившейся ситуации?" он ответил:

- Не знаю, будет ли это конец или же начало разрешения всей ситуации. Но все долги, которые накопило предприятие, к следующему отопительному сезону должны быть погашены.

Вместе с тем, как отметил Дмитрий Лебедь, будет ли оплачивать накопившийся долг руководство "Радиоприбора" либо его арендатор - "Дубненский машиностроительный завод" - для "ДГК" не важно:

- Это уже вопрос, честно говоря, не ко мне. Вы знаете, в этой ситуации "деньги не пахнут", и нам совершенно не важно, кто заплатит. Но пока этот вопрос не решен.

Напомним, в начале 9 марта энергетики заявили о возможности полного отключения от теплоэнергии этого предприятия-должника.

Что касается самого завода, на протяжении многих месяцев он буквально погружен в "спящий режим": работают только те сотрудники, кто отвечает исключительно за поддержание состояния предприятия. Бывшие сотрудники, перед которыми встал вопрос о выходе на пенсию или получении декретных (и тому подобные документационные задачи, связанные с предоставлением справок о зарплате), уже в течение многих месяцев не могут добиться никакого толку из-за отсутствия нужного количества бухгалтеров.

Администрация региона накануне объявила о том, что вскоре планируется начать набор работников на "Радиоприбор".