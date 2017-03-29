Во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях 13:36, 29 марта Во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
Во Владивостоке сгорела легковушка 13:32, 29 марта Во Владивостоке сгорела легковушка (Фото)
Жительница Приморья набрала в банке кредитов на чужих людей на полмиллиона 12:57, 29 марта Жительница Приморья набрала в банке кредитов на чужих людей на полмиллиона
Новостная лента
Март, 29 среда
13:43
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
13:43
РИА VladNews ждет ваших новостей
13:43
Во Владивостоке прошел митинг против коррупции Фото
13:36
Во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
13:32
Во Владивостоке сгорела легковушка Фото
13:18
В Приморье расследуются сразу 4 дела о "наваре" при переселении людей из ветхого жилья
13:06
Глобальное потепление на 1,5 градуса убьет людей, - ученые
12:57
Жительница Приморья набрала в банке кредитов на чужих людей на полмиллиона
12:46
Владивосток готовится к субботнику Видео
12:36
Организатору фирмы досуга не удалось избежать наказания
12:24
Роскомнадзор заблокировал сайты по продаже липовых документов
12:10
Предолимпийские сборы могут пройти в Приморье
11:58
Энергетики: "Радиоприбор" начал ледниковый период добровольно Эксклюзив
11:47
Футболистам «Луч-Энергии» выплатили последние задолженности по зарплатам Видео
11:38
Поезд едва не сбил человека в Приморье
11:27
Автоледи сбила пенсионера во Владивостоке Эксклюзив
11:14
В Приморье сгорел дом
11:03
В Приморье с опоры контактной сети сорвался мужчина Эксклюзив
10:53
Александр Галушка: Приморье отстает по количеству выданных "дальневосточных гектаров"
10:44
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
10:32
За вонь и сырость в квартирах ответит директор управляющей компании из Приморья
10:17
Владивостокская автоледи сбила мужчину Эксклюзив
10:05
Во Владивостоке в ДТП пострадали двое мужчин и мальчик Эксклюзив
10:00
Пожарные Приморья потушили баню
09:45
Почти 4 тысячи квартир во Владивостоке могут отключить от горячей воды через 20 дней
09:33
Путин подписал закон о переписи населения онлайн
09:21
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:10
Гороскоп на 29 марта
09:08
Президент РФ подписал закон о введении натуральных выплат ОСАГО для новых договоров
09:06
Часть Владивостока останется без света сегодня, 29 марта Адреса
09:03
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в среду, 29 марта Адреса
09:01
Во Владивостоке сегодня облачно, +7 °C
09:00
«НТВ-Плюс» добавит Приморью четкости Фото и Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4105 (44) от 29 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дед, мы к тебе приедем…
Культура в провале
Узаконить перепланировку стало проще
И шаманы били в бубны
Горожан приглашают сыграть на терменвоксе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Энергетики: "Радиоприбор" начал ледниковый период добровольно

Завод перешел в режим самоограничения поставок теплоэнергии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 29 марта , РИА Vladnews.

Завод "Радиоприбор", ставший печально известным по своим долгам в выплате заработных плат сотрудникам, массовым сокращениям и крупному долгу за теплоснабжение, перешел в режим самоограничения поставок теплоэнергии. Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказали в пресс-службе АО "Дальневосточная генерирующая компания".

- С 15 марта "Радиоприбор" начал самоограничение в поставке теплоэнергии, - рассказал представитель компании корреспонденту РИА VladNews. - Мы проводим ежедневные проверки, чтобы видеть, что тепло не потребляется. Это делается для того, чтобы долг завода, который составляет сейчас 2,4 миллиона рублей, не рос. На данный момент АО "ДГК" ведет переговоры с "Дубненским машиностроительным заводом", который будет арендатором "Радиоприбора". Переговоры ведутся о перезаключении договора на поставку теплоэнергии.

Как стало известно, вопрос о том. кто же будет отвечать за прежний долг завода "Радиоприбор" - арендодатель или новый арендатор - сейчас находится на стадии решения.

Напомним, 9 марта энергетики заявили о возможности полного отключения от теплоэнергии этого предприятия-должника.

Что касается самого завода, сейчас он буквально погружен в "спящий режим": работают только те сотрудники, кто отвечает исключительно за поддержание состояния предприятия. Бывшие сотрудники, перед которыми встал вопрос о выходе на пенсию или получении декретных (и тому подобные документационные задачи, связанные с предоставлением справок о зарплате), уже в течение многих месяцев не могут добиться никакого толку из-за отсутствия нужного количества бухгалтеров.

А судебное слушание по делу экс-гендиректора завода Михаила-Харченко никак не может начаться с февраля, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцы будут работать по новому графику
01:12, 29 марта 2017 Приморцы будут работать по новому графику

Депутаты разработали новый законопроект

Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета
15:47, 28 марта 2017 Суд оставил замглавы УМВД Приморья в СИЗО до лета

Илья Шамратов пробудет под арестом еще три месяца

В Приморье появился вице-губернатор по ЧС
15:08, 28 марта 2017 В Приморье появился вице-губернатор по ЧС

Евгений Вишняков будет отвечать исключительно за эти вопросы

Бывший замглавы Владивостока займется энергетикой и ЖКХ Приморья
14:54, 28 марта 2017 Бывший замглавы Владивостока займется энергетикой и ЖКХ Приморья

Глава региона заявил, что рад привлечению специалиста

В администрации Приморья кадровые перестановки
14:20, 28 марта 2017 В администрации Приморья кадровые перестановки

Определены полномочия нового вице-губернатора

Навального отправили под арест за сопротивление на митинге против коррупции в Москве
12:24, 28 марта 2017 Навального отправили под арест за сопротивление на митинге против коррупции в Москве

Политик свою вину по предъявленным обвинениям не признал

Более 200 проектов профинансировано с начала работы программы льготного кредитования МСП на Дальнем Востоке
11:00, 28 марта 2017 Более 200 проектов профинансировано с начала работы программы льготного кредитования МСП на Дальнем Востоке

Программа помогла реализовать новые проекты с меньшими рисками