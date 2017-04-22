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Общество

Объемы поставки «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличены почти вдвое

По итогам конкурса АО «ГЛОНАСС» определило поставщика и составило график поставок
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Скоро на Дальний Восток поступит более 13 тысяч систем вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». что почти в два раза больше, чем планировалось, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. 

В пресс-службе АО «ГЛОНАСС» сообщают, что в ближайшие месяцы на Дальний Восток будет отправлено более 13 тысяч устройств “ЭРА-ГЛОНАСС”, это практически в два раза больше, чем планировалось ранее. Для увеличения объема поставок оборудования задействованы все мощности для наращивания объемов производства российскими изготовителями.

В компании также добавили, устройство вызова экстренных служб – это довольно сложная в производстве система. К числу ее компонентов относятся навигационный модуль, коммуникационный модуль, модем, внутренняя энергонезависимая и оперативная память, резервный источник питания, датчик автоматической идентификации ДТП, индивидуальная сим-карта, антенна, микрофон, динамик и так далее. Кроме того, прибор оснащен средствами криптографической защиты информации, обеспечивающими некорректируемость данных.

По итогам конкурса АО «ГЛОНАСС» определило поставщика и составило график поставок. Как ранее сообщалось, до конца апреля во Владивосток прибудет 1096 комплектов аппаратуры вызова экстренных оперативных служб, еще 12 тысяч – в ближайшие три месяца. В мае в Приморье будет поставлено 3104 устройства “ЭРА-ГЛОНАСС”, в июне – еще 3496 модуля, в июле – 5504 системы.

Отметим, первая тысяча устройств прибыла во Владивосток 5 апреля. Более 500 иномарок «с пробегом» уже получили паспорта технических средств с отметкой о наличии УВОЭС – устройства вызова экстренных оперативных служб. АО «ГЛОНАСС» аккредитовал уже 15 приморских компаний на право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".

Временный порядок оформления поддержанный ТС уже известен: : владелец машины должен приобрести систему вызова экстренных служб, обязавшись установить ее на автомобиль. VIN номер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС. Далее он должен установить систему в сертифицированных АО «ГЛОНАСС» центрах и поставить машину на учет в ГИБДД.

7 апреля во Владивостоке выдан первый паспорт технического средства на подержанный японский автомобиль. В особых отметках – номер УВЭОС – устройства вызова экстренных оперативных служб.

На процедуре установки системы “ЭРА-ГЛОНАСС” побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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