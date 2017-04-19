Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора

Петр Ханас прокомментировал кадровое решение

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Директор Дальневосточного консалтингового центра, преподаватель Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Петр Ханас прокомментировал РИА VladNews громкое назначение.

"Назначение Межонова имеет два аспекта, - отметил политолог. - Управленческий и политический. Что это означает? С точки зрения профессионализма, опыты работы, владения ситуацией в городе. Константин Анатольевич ни у кого не вызывает вопросов. Работал замглавы, вице-губернатором, возглавлял ключевой комитет в ЗС ПК, руководил региональным отделение партии, и на всех постах добивался значительных результатов. Это эффективный менеджер, ориентированный не просто на результат, а на жителей города. Человек в высокими моральными качествами, уже вписанный в систему управления городом.

С политической точки зрения назначение Межонова является хорошим показателем того, что край до сих пор не владеет ситуацией в городе, не имеет влияния на кадровую политику, и все его попытки провести своего человека в управление выглядят несколько смешными. Более того, это явный прокол губернатора. Межонов хорошо известен как человек, работающий конструктивно, без критиканства, но против популизма Миклушевского. Думаю, что теперь Алексею Александровичу Литвинову будет работаться намного спокойнее. Назначение Константина Межонова на пост исполняющего обязанности главы является серьезным усилением как городской администрации, так и Игоря Пушкарева".

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.