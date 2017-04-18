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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев прокомментировал назначение Константина Межонова

Временно отстраненный от должности глава города поздравил замглавы с назначением
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал назначение Константина Межонова на должность замглавы администрации приморской столицы по вопросам международных отношений, туризма, наружной рекламы и информации, сообщает корреспондент РИА VladNews. Свое поздравление и комментарий Игорь Пушкарев опубликовал на своей странице в Fb:

"Поздравляю Константина Межонова с назначением заместителем главы администрации Владивостока. Константин Анатольевич имеет большой опыт управленческой работы. В текущих условиях решиться на такое назначение может только человек, ясно понимающий объём работ, готовый решать проблемные вопросы и трудится на благо жителей города. Именно такими качествами обладают заместители главы Владивостока. Их работа подтверждает, что в своё время, при формировании управленческой команды города, был сделал правильный выбор.

Отдельно хочу отметить работу моего первого заместителя Константина Анатольевича Лободы, большую часть времени исполняющего обязанности главы города. Я понимаю, насколько тяжело нести подобный груз ответственности в столь непростых условиях, но положительные результаты от проделанной работы лучше всяких похвал", - заявил глава приморской столицы.

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