Дневник девушки: Что такое сушка тела?

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина рассказывает об экстремальной диете

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока сегодня рассказывает о "ручной" диете и "сушке"тела.

"Дорогие девушки, сегодня я хочу вам рассказать, как быстро и легко научиться понимать свою меру в продуктах. Когда некогда мерить, считать калории, вам помогут пять правил «ручной диеты», они очень удобны, если научиться разбираться.

1. Ваши руки (пригоршня из обеих ладоней) указывают на количество овощей, которые вам необходимо съедать каждый день.

2. Передняя часть вашего кулака покажет, в каком количестве углеводов (макароны, рис, картошка, вы ежедневно нуждаетесь).

3. Открытая ладонь (без пальцев) показывает, какое количество мяса необходимо вашему организму в день.

4. Размер кулака — это количество фруктов, необходимое ежедневно для вашего организма.

5. Если представить в виде сливочного масла необходимое количество ежедневной порции жиров, нужной вашему организму, то эта порция должна уместиться на первой фаланге вашего указательного пальца.

Как уверяют специалисты, продуктов, представленных в этой диете, вполне достаточно, чтобы обеспечить организм необходимыми калориями и при этом не испытывать чувство голода.

Что такое сушка тела или безуглеводная яма? Этим занимаются профессионалы перед соревнованиями, они постепенно урезают углеводы, тем самым снижают процент жира в организме до минимума, едят они в основном один белок. Я попробовала питаться без углеводов, действительно, есть эффект, а если потом ещё и делать слив воды, не пить сутки или пить по минимуму, то минус 3 кг вам гарантированы. Но нельзя не сделать вывод, что сушка, хоть и используется спортсменами, ничего общего со здоровым образом жизни не имеет. Это своего рода экстремальный "тюнинг" тела на очень короткий срок. Так что десять раз подумайте о здоровье, семье, детях, прежде чем решить сушиться... так как упадок сил и плохое настроение не заставят ждать! Стоит понять, что наши клетки в процессе эволюции привыкли питаться самым доступным и "лёгким" топливом - глюкозой (углеводами). Некоторые клетки могут даже накапливать её, на случай голодания. Но некоторые клетки, например, клетки мозга, нуждаются в постоянной подпитке извне, они не могут содержать собственных запасов глюкозы. Поэтому вывод один: лучше не перегибать палку, а питаться в одном режиме постоянно и продуманно.

Горсточка углеводов придаст вам сил и хорошего настроения, так как наш мозг подаст сигнал рецепторам, отвечающим за чувства удовольствия".

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.