Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета

Однако все же военный вонфликт маловероятен

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Доцент кафедры международных отношений, кандидат политических наук Артем Лукин в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал ситуацию, сложившуюся на сегодня вокруг Северной Кореи. Политолог отметил, что риск военного конфликта между США и КНДР сейчас невысок, но в случае, если плохой сценарий все же осуществится, Приморье действительно может серьезно пострадать, хоть и косвенно.

Напомним, в целях демонстрации силы после ракетных испытаний КНДР тяжелый атомный авианосец США «Carl Winson» со штурмовой и бомбардировочной авиацией на борту в сопровождении нескольких надводных кораблей и одной подводной лодки с крылатыми ракетами вместо запланированного визита в Австралию из Сингапура двинулся к Цусимскому проливу.

- Полагаю, вероятность силового удара по КНДР очень низкая. Думаю, все происходящее - это только политическая демонстрация силы. Ее цель – «поиграть мускулами» и показать силу, - сказал Артем Лукин. - Во-первых, Северная Корея ограничит удар США. Как в Сирии, американцы могут нанести несколько десятков ударов «Томагавками». Северная Корея же может нанести точечные удары по Южной Корее, а может нанести и полноценный удар.

Во-вторых, не нужно забывать, что армия Северной Кореи, по разным оценкам, состоит из 1,1-1,2 миллиона человек. И большая часть этих войск расквартирована на границе с Южной Кореей. В случае начала военных действий они хлынут на юг.

Сеул, население которого от 20 до 25 миллионов человек по разным оценкам, находится в зоне поражения для северокорейской артиллерии, которая также расположена на границе Северной и Южной Кореи. Сеул может подвергнуться серьезным разрушениям. Но в этом городе живет много иностранцев. И после корейцев в Сеуле больше всего американцев: их диаспора насчитывает порядка 100 тысяч человек. Это военные и их семьи. Думаю, Белому дому не безразлична их судьба, и граждан США эвакуировали бы в случае, если бы собирались начинать военные действия. Но мы не видели никакой эвакуации.

В-третьих, Северная Корея имеет баллистические ракеты (некоторые, возможно, с ядерными боеголовками), дальность которых покрывает и территорию Южной Кореи, и Японии. При этом в Японии плотность населения высока, и прицеливаться не надо – в любом случае, снаряд куда-то, да попадет. И это приведет к большому количеству жертв среди японского населения.

В-четвертых, удар по КНДР скорее всего будет нацелен по ядерным объектам (складам, шахтам, военным частям). Но все это объекты действующие. И при нанесении по ним удара в атмосферу попадет радиоактивная пыль, которая может быть разнесена ветром и на Южную Корею, и на Японию, и на Китай, и на Приморье.

Не нужно забывать также о том, что между КНР и КНДР действует договор о взаимопомощи от 1961 года, и его никто не отменял. Существует вероятность, что Китай при нападении США на Северную Корею поддержит союзника. Так уже было в 1951 году, во время Первой Корейской войны 1950-1953 года: американцы таким образом потеряли 37 тысяч человек. А потери США в случае войны сегодня могут быть больше.

Также нужно помнить о том, что Южная Корея – это одна из самых высокоразвитых экономик мира, и она в основном сосредоточена вокруг Сеула. При нанесении удара по Сеулу, пострадает вся корейская экономика – и тогда пострадает экономика связанных с нею стран, в том числе и США. Трамп пока только начинает разбираться в политике – но он хорошо разбирается в экономике и понимает, чем все может кончиться. Так что вряд ли Белый дом применит военный удар по Северной Корее.

По итогам всего вышесказанного, военные действия США против Северной Кореи маловероятны. Однако все же ситуация тревожная. В истории уже бывали случаи, когда войны начинались в условиях, в которых их быть не должно. Так и здесь: достаточно одной искры.

Артем Леонидович, чем может быть опасна война США и Северной Кореи для Приморья (с учетом местоположения нашего региона – между КНДР, КНР и Японией)?

- На Приморье, как и на окружающие страны, может пойти радиоактивный ветер – такой есть риск. Кроме того, Южная Корея, Китай и Япония – это экономические партнеры Российской Федерации на Дальнем Востоке. Если экономика Южной Кореи будет разрушена, это нанесет удар по Приморью. Сюда пойдут потоки беженцев с Северной Кореи, с которой у России здесь общая граница. Также в Приморье может залететь случайная ракета. Не думаю, что Россия станет участвовать в такой войне, но при большом количестве снарядов какой-то может отклониться от цели и перелететь границу. Кроме того, военный конфликт Северной Кореи вызовет проблемы с судоходством в Приморье. Так что Россия вряд ли будет втянута в этот конфликт, но в случае войны Приморский край косвенно может пострадать.

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