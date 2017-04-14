В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль 11:52, 14 апреля В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? 11:35, 14 апреля Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? (Эксклюзив)
Девушка отожгла на улицах Владивостока 11:07, 14 апреля Девушка отожгла на улицах Владивостока (Видео)
Новостная лента
Апрель, 14 пятница
12:26
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews! Эксклюзив
12:26
Мэр Владивостока: Прекратите угрожать моей семье Эксклюзив
12:26
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
12:15
Спортсмены из Владивостока примут участие в Fight Nights Global 63
12:03
Владивостокцам рассказали, о чем следует заботиться - о ребенке или доходах Видео
11:52
В Приморье до 2020 года реконструируют федеральную трассу и построят новую магистраль
11:42
Во Владивостоке арестован пешеход за нарушение ПДД
11:35
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
11:27
Приморца, приславшего в Роскомнадзор нецензурное письмо, проигнорировали
11:18
В Приморье откроют первое в ДФО производство консервных банок
11:07
Девушка отожгла на улицах Владивостока Видео
10:52
Минвостокразвития: Господдержка предпринимателям в ДФО будет больше
10:38
Житель Приморья отправился в тюрьму за убийства таксиста
10:23
Серьезный пожар тушили в Штыково весь вечер
10:21
СК возбудил уголовное дело в отношении главы Надеждинского района
10:11
Почти 2 миллиона дальневосточников смогут побывать по льготе в европейской части страны
10:02
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
09:52
Двое жителей Владивостока изготавливали и продавали оружие и боеприпасы
09:38
Новые герои будут выступать перед зрителями в Приморском океанариуме Фото
09:24
В четверг инспекторы ДПС поймали 18 пьяных водителей во Владивостоке Эксклюзив
09:15
Один авиарейс из Владивостока задерживается
08:48
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 апреля Адреса
08:43
Во Владивостоке возможен небольшой дождь
08:21
Эксперты: Единовременные выплаты пенсионерам вызвали рост на потребительском рынке
07:35
"Молитва о Владивостоке": тропарь во славу Порт-Артурской иконы положен на музыку Видео
07:33
В закон о «дальневосточном гектаре» внесут поправки
06:02
Создано вещество с отрицательной эффективной массой
05:32
Ученые: Есть два способа "замедлить" время в отпуске
05:04
В 2018 году в Антарктиде начнут строить первый китайский аэропорт
04:44
Новый взрыв в Санкт-Петербурге: на крыльце библиотеки подростку оторвало кисти рук Фото и Видео
04:21
Где укрыться от Третьей мировой? Список самых безопасных стран
03:42
США нанесли удар сверхмощной бомбой по ИГ в Афганистане
03:33
Ученые изобрели съедобные бутылки из водорослей‍
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуальный комментарий

Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?

Эксклюзивный комментарий эксперта
Фото: politonline.ru Фото: politonline.ru
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Северная Корея является единственной в мире страной, действия которой невозможно предсказать. Она закрыта со всех сторон железным занавесом. Редкая правдивая информация просачивается в международные СМИ только из Сеула и Пекина. То, что официально предоставляет Пхеньян, многократно проверено цензурой и далеко от происходящих реалий. А ведь Приморье тоже соседствует с одним из последних государств – оплотов социализма. Рассказать о реалиях сегодняшнего дня в КНДР РИА VladNews попросило заведующего Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерия Мишина:

– От Владивостока до КНДР по прямой около 200 километров. Естественно, все, что происходит там в области внешней и внутренней политики, касается Приморья и всей тихоокеанской России. Сразу скажу: угрозы нашей стране нет и не предвидится. Как и второму северному соседу КНДР – Китаю. Все «страшилки» в рамках идеологического противостояния направлены против США, Южной Кореи и Японии.

Пришел молодой руководитель. Начались какие-то процессы в Северной Корее. Международное сообщество было застигнуто врасплох. Поэтому сразу же начались досужие домыслы. Однако ситуация требует осмысления.

Подобные слухи вокруг политики Пхеньяна, возможности войны появляются периодически. Между тем государство существует уже несколько десятилетий. Международные санкции в связи с разработкой ракетно-ядерного оружия не сработали.

А возможна ли война?

– Мы ни разу за всю историю не слышали от Пхеньяна угроз в адрес Пекина или Москвы, – заметил Валерий Мишин. – Они звучат только в отношении тех, кто находится южнее 38¬й параллели и является частью идеологической войны. КНДР, как волка, оградили красными флажками.

Спутниковые и другие разведданные только подтверждают, что у Пхеньяна нет эффективного и готового к применению ракетного и ядерного потенциала. Разработки ведутся, но нет достоверных сведений о наличии ядерного оружия.

Делаются громкие заявления о запусках ракет и подземных испытаниях. Они осуществляются, но все это небезупречно. Иначе миру бы уже продемонстрировали возможности этого оружия. Зато совершенным оружием располагают идеологические противники КНДР. Где гарантии того, что ракеты с маркировкой США не упадут на нашу территорию? Или южнокорейские летчики впопыхах не скинут бомбы на российские объекты? Еще свежи в памяти сбитые американцами советские самолеты в небе Китая и бомбежка советского аэродрома в Хасанском районе в начале 50-х годов.

Между прочим, реактор и полигон в КНДР строились с помощью советской стороны. Поэтому наши ученые знают истинное положение вещей. Но они в набат не бьют и не подтверждают опасность для Приморья. Да и агрессия со стороны КНДР не выливается в атаки: их ракеты не летают с мыса Мусадан до Алеут или Гуама.

А вот угроза боевых столкновений с использованием обычных видов вооружения реально существует. У кого нервы не выдержат, тот первым и пальнет. У Северной и Южной Корей вторая и третья по численности армии в Азии. И пускай основные события вначале развернутся на 38¬й параллели, Владивосток и Хасанский район сразу же превратятся в прифронтовую зону. Тихоокеанскому флоту, армии, соединению ВВС и ПВО, силам гражданской обороны надо быть готовым к любым неожиданностям. Конечно, надо укреплять границу на Туманной (Тумангане). Но, без сомнения, Россия не втянется в возможный конфликт. Ведь у нашей страны нет договорной базы ни с кем из его потенциальных участников.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников
01:04, 14 апреля 2017 Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников

Сроком на 30 суток

Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения
17:51, 13 апреля 2017 Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения

Нет поводов для опасений

Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах
16:53, 13 апреля 2017 Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах

Опыт Москвы не будет применяться в субъектах федерации

Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока
10:52, 13 апреля 2017 Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока

В рассылке говорится о появлении подозрительного мужчины

Нужно ли приморцам носить с собой пистолет?
15:07, 11 апреля 2017 Нужно ли приморцам носить с собой пистолет?

Новые поправки внесены в федеральный закон

Слова «коньяк» и «стерлядь» оказались самыми сложными для россиян в «Тотальном диктанте»
12:32, 11 апреля 2017 Слова «коньяк» и «стерлядь» оказались самыми сложными для россиян в «Тотальном диктанте»

Об этом рассказала председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева

Глава Минэкономразвития дал прогноз курса доллара на 2017 год
06:42, 10 апреля 2017 Глава Минэкономразвития дал прогноз курса доллара на 2017 год

Представляя новый вариант базового экономического прогноза