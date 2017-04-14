Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?

Эксклюзивный комментарий эксперта

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Северная Корея является единственной в мире страной, действия которой невозможно предсказать. Она закрыта со всех сторон железным занавесом. Редкая правдивая информация просачивается в международные СМИ только из Сеула и Пекина. То, что официально предоставляет Пхеньян, многократно проверено цензурой и далеко от происходящих реалий. А ведь Приморье тоже соседствует с одним из последних государств – оплотов социализма. Рассказать о реалиях сегодняшнего дня в КНДР РИА VladNews попросило заведующего Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерия Мишина:

– От Владивостока до КНДР по прямой около 200 километров. Естественно, все, что происходит там в области внешней и внутренней политики, касается Приморья и всей тихоокеанской России. Сразу скажу: угрозы нашей стране нет и не предвидится. Как и второму северному соседу КНДР – Китаю. Все «страшилки» в рамках идеологического противостояния направлены против США, Южной Кореи и Японии.

Пришел молодой руководитель. Начались какие-то процессы в Северной Корее. Международное сообщество было застигнуто врасплох. Поэтому сразу же начались досужие домыслы. Однако ситуация требует осмысления.

Подобные слухи вокруг политики Пхеньяна, возможности войны появляются периодически. Между тем государство существует уже несколько десятилетий. Международные санкции в связи с разработкой ракетно-ядерного оружия не сработали.

А возможна ли война?

– Мы ни разу за всю историю не слышали от Пхеньяна угроз в адрес Пекина или Москвы, – заметил Валерий Мишин. – Они звучат только в отношении тех, кто находится южнее 38¬й параллели и является частью идеологической войны. КНДР, как волка, оградили красными флажками.

Спутниковые и другие разведданные только подтверждают, что у Пхеньяна нет эффективного и готового к применению ракетного и ядерного потенциала. Разработки ведутся, но нет достоверных сведений о наличии ядерного оружия.

Делаются громкие заявления о запусках ракет и подземных испытаниях. Они осуществляются, но все это небезупречно. Иначе миру бы уже продемонстрировали возможности этого оружия. Зато совершенным оружием располагают идеологические противники КНДР. Где гарантии того, что ракеты с маркировкой США не упадут на нашу территорию? Или южнокорейские летчики впопыхах не скинут бомбы на российские объекты? Еще свежи в памяти сбитые американцами советские самолеты в небе Китая и бомбежка советского аэродрома в Хасанском районе в начале 50-х годов.

Между прочим, реактор и полигон в КНДР строились с помощью советской стороны. Поэтому наши ученые знают истинное положение вещей. Но они в набат не бьют и не подтверждают опасность для Приморья. Да и агрессия со стороны КНДР не выливается в атаки: их ракеты не летают с мыса Мусадан до Алеут или Гуама.

А вот угроза боевых столкновений с использованием обычных видов вооружения реально существует. У кого нервы не выдержат, тот первым и пальнет. У Северной и Южной Корей вторая и третья по численности армии в Азии. И пускай основные события вначале развернутся на 38¬й параллели, Владивосток и Хасанский район сразу же превратятся в прифронтовую зону. Тихоокеанскому флоту, армии, соединению ВВС и ПВО, силам гражданской обороны надо быть готовым к любым неожиданностям. Конечно, надо укреплять границу на Туманной (Тумангане). Но, без сомнения, Россия не втянется в возможный конфликт. Ведь у нашей страны нет договорной базы ни с кем из его потенциальных участников.