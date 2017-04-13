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Конфликт США и Северной Кореи угрожает Приморью

К берегам Корейского полуострова подошел авианосец «Carl Winson»
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на последние сообщения мировых СМИ, тяжелый атомный авианосец «Carl Winson» со штурмовой и бомбардировочной авиацией на борту в сопровождении нескольких надводных кораблей и одной подводной лодки с крылатыми ракетами вместо запланированного визита в Австралию из Сингапура двинулся к Цусимскому проливу.

В Пентагоне такой демарш объяснили необходимостью демонстрации силы после ракетных испытаний КНДР.

Попробуем разобраться в происходящих событиях и проанализировать их развитие.

9 апреля Пхеньян провел очередное испытание баллистических ракет средней дальности.

То есть, любая из этих ракет может точно накрыть любую из морских или воздушных баз США, расположенных в Японии и Южной Корее.

Вашингтону это не нравится. Ну так закройте базы, верните своих солдат, свои корабли и самолеты на собственную территорию.

Взамен янки говорят, что будут добиваться от КНДР прекращения испытаний ядерного оружия и средств его доставки. Опять же, это не американцам ставят условия о прекращении вмешательства в дела суверенных государств. Это сами американцы заявляют о своих правах на любое военное вмешательство в любой точке мира.

Чем это чревато? Судя по событиям в Сирии, янки могут нанести удар и по КНДР. В отличии от Ближнего Востока с севера Корейского полуострова ответ прилетит незамедлительно. Там в постоянной готовности находится около тысячи различных ракет. Что касается авиации и флота КНДР, то вряд ли они из-за технической слабости смогут предпринять какие-либо военные действия. К сожалению, основной удар придется на расположенное рядом с американскими базами мирное население Республики Корея и Японии. Их гибель будет на совести Штатов.

В тылу американской авианосной группы находится флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг», который в числе прочего несет на борту неуязвимые для противоракетной обороны ВМФ США противокорабельные ракеты.

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