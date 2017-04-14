Российские военные корабли покинули Корею

Отряд ТОФ продолжает дальний поход

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

14 апреля отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота - флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Печенга» - завершил деловой заход в порт Пусан Республики Корея, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. В рамках визита 11-14 апреля российские моряки встретились с представителями командования ВМС Южной Кореи, мэрии Пусана и генконсулом РФ.

Военнослужащие ТОФ посетили с экскурсиями исторические места и музеи города, а также провели ряд совместных спортивных мероприятий с корейскими моряками. А на крейсере «Варяг» российские военные организовали экскурсию для учеников филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона

Боевые корабли ТОФ вышли из города Владивостока 1 апреля в дальний поход, который продлится более 2 месяцев. В ходе плавания корабли совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты других государств. Основная цель - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Напомним, в целях демонстрации силы после ракетных испытаний КНДР тяжелый атомный авианосец США «Carl Winson» со штурмовой и бомбардировочной авиацией на борту в сопровождении нескольких надводных кораблей и одной подводной лодки с крылатыми ракетами вместо запланированного визита в Австралию из Сингапура двинулся к Цусимскому проливу.

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