В Приморье горят леса

Пожарные 67 раз выезжали на тушение

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Леса горят в Партизанском, Шкотовском и Тернейском районах на площади около 40 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Их тушат более 40 человек, задействовано 20 единиц техники.

Из трёх действующих пожаров один локализован на площади в один гектар. За сутки в крае ликвидировано девять лесных пожаров на площади 95 гектаров в девяти муниципалитетах. Кроме этого, за сутки пожарные подразделения 67 раз выезжали на тушение палов.

Специалисты отмечают, что в связи с повышением температуры воздуха, возрастает количество природных возгораний. Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим.

Ранее РИА VladNews сообщало, что за сутки в Приморье ликвидировано более 10 техногенных пожаров.