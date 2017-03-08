Пожароопасный режим введен на землях лесного фонда в Приморье

За минувшие сутки лесные пожары ликвидированы в Тернейском районе и Дальнегорском городском округе

Владивосток, среда, 08 марта , РИА Vladnews.

В Приморье введен пожароопасный режим, который действует на территории всех земель лесного фонда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в краевом департаменте лесного хозяйства, за нарушения правил пожарной безопасности в лесу предусмотрена административная ответственность.

«Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги. За нарушение требований пожарной безопасности физические и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от одной тысячи до 200 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

Запрещается выжигание сухой травы и горючих материалов на земельных участках, примыкающих к лесам. Владельцы территорий, прилегающих к лесу, должны очистить ее от сухой травы и мусора.

Напомним, за минувшие сутки лесные пожары ликвидированы в Тернейском районе и Дальнегорском городском округе Приморья на общей площади 45 гектаров.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, сейчас действующих лесных пожаров на территории региона нет.

Всего с начала текущего года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 97 гектаров.

По данным космического мониторинга на сегодняшний день на территории края зарегистрировано 23 термические аномалии в девяти муниципалитетах.

«Термические аномалии – это наиболее опасные места в лесной местности, где могут возникнуть пожары», – в департаменте.

Все данные переданы в оперативные службы и главам районных администраций для усиленного контроля и своевременного принятия мер.

Как отметили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, для борьбы с лесными пожарами на территории региона в 2017 году планируется задействовать более двух тысяч специалистов, одной тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.

Кроме того, на территории Приморья будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километра минерализованных полос.