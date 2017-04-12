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В Приморье за сутки зарегистрировано более 10 возгораний

Информации о пострадавших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 11 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 96 человек личного состава и 25 единиц техники. По состоянию на семь часов утра выявлена 61 термическая аномалия в 11 МО: Лазовский МР (2), Надеждинский МР (1), Находкинский ГО (1), Октябрьский МР (2), Партизанский МР (11), Пограничный МР (7), Тернейский МР (1), Ханкайский МР (9), Хорольский МР (2), Шкотовский МР (19). Проверяются.

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