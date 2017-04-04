Деньги со строительства Приморского океанариума пропали дважды

Управделами Президента РФ не может найти две примерно одинаковых суммы

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Пропавший во время строительства Приморского океанариума бюджетный миллиард потеряли дважды; о такой интересной арифметике заявляет сторона ответчика по делу, рассматриваемому Фрунзенским судом Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец - головная организация, Управление делами президента РФ. Поплавскому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский.

Так, в судебном следствии свидетели стороны гособвинения рассказали, что на январь 2014 года строительной компании "Мостовик" было перечислено для строительства Приморского океанариума 6,5 миллиардов рублей, из которых 4,9 миллиарда - это средства благотворительные, а 1,6 миллиарда - бюджетные деньги.

В то же время, Управделами Президента РФ подтверждает, что Дальневосточная Дирекция по строительству перечислила "Мостовику" лишние 1,021 миллиарда рублей. Однако при этом выясняется, что почти такая же сумма - 1,023 миллиарда - пропала по госконтрактам и у московской Дирекции.

Так, в Управделами Президента РФ потеряли и не могут найти две примерно одинаковых суммы.

Вместе с тем, как следует из ходатайства об устранении от участия в деле ненадлежащего потерпевшего, заявленного в конце марта адвокатом Андрея Поплавского Александром Графом, статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ "прямо следует, что любое лицо может быть признано потерпевшим только в тех случаях, когда вред причинен непосредственно преступлением и непосредственно этому лицу".

В то же время, как отмечает в ходатайстве защитник, средства для строительства Приморского океанариума перечислялись генеральным подрядчикам со счетов международного благотворительного фонда "Константиновский". Передача прав потерпевшего российским законом не предусматривается.

В связи с этим Александр Граф просил суд "устранить от участия в деле потерпевшего - Управление делами Президента РФ - и его представителя Меркулова Константина Михайловича".

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты- о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении последних 2 лет и 3 месяцев.