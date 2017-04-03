Дневник девушки: Витамины или химия? 16:33, 03 апреля Дневник девушки: Витамины или химия? (Эксклюзив)
Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете 15:56, 03 апреля Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете (Видео)
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен 15:33, 03 апреля Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
Новостная лента
Апрель, 03 понедельник
17:20
Дневник девушки: Витамины или химия? Эксклюзив
17:20
Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы Фото
17:20
Политолог: Следует ждать отставок губернаторов Фото
17:10
Зубная паста «убивает» здоровье человека, - ученые
16:57
Мужчина ответил за рога друга в Приморье
16:45
Самую разбитую трассу в Приморье приводят в порядок Фото
16:21
Более 1600 человек получили гектар в Приморье
16:10
Заброшенное здание сгорело в Приморье
15:56
Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете Видео
15:40
Школьник из Владивостока занял третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности Фото
15:33
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
15:21
​Владивостокский автомобилист сбил пенсионерку на парковке Эксклюзив
15:20
В Приморском крае в розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина OZON.ru
15:12
Владивосток накроет «волна» теплого воздуха
15:01
За похищение сейфа приморец угодил в колонию строгого режима
14:49
Геи редко занимают руководящую должность, - ученые
14:40
Известный экстрасенс отказался отвечать на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Пушкарева Эксклюзив
14:34
Во Владивостоке состоится чемпионат по практической стрельбе из пистолета
14:22
Серьезный пожар тушат в Приморье Фото и Видео
14:17
Владивосток готовится к туристическому сезону
14:02
Новый город появится в Приморье
13:48
Сегодня в администрации Владивостока стартует семинар «Молодой управдом»
13:41
Стали известны подробности ДТП с участием такси и мотоцикла во Владивостоке Эксклюзив
13:33
Пьяные приморцы избили и изнасиловали несовершеннолетнюю
13:21
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
13:12
Приморец зарезал своих собутыльников за оскорбления
13:08
​«Луч» не удержал победу в игре с «Волгарем» Фото
13:01
Пешеходы Приморья не соблюдают ПДД
12:52
За выходные на дорогах Приморья зафиксировано более 150 ДТП
12:43
​Владивосток претендует на беговую столицу России Фото
12:41
Птичий грипп угрожает Дальнему Востоку
12:35
Строитель Приморского океанариума сегодня должен дать показания в суде Эксклюзив
12:35
Ученые узнали, на каком боку лучше спится
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Дневник девушки: Витамины или химия?

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами
Фото: из архива Жанны Фото: из архива Жанны
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей ЖаннаИвашкина из Владивостока вот уже полгода ведет здоровый образ жизни.

"Дорогие девушки, сегодня я поделюсь собственным опытом, что касается витамин, добавок, ВССА и всего того, что называют химия.

То, что это облегчает в потере веса и способствует восстановлению сил - бесспорно, но попробовав спортпитание, лично я остановилась на витаминах, ВССА и омега-3. Очень много информации можно найти об этих продуктах в интернете, поэтому кому будет интересно, почитайте.

Если кратко, то ВССА - это аминокислоты, после тренировок быстро восстанавливаешься, а Омега-3 - это жирные кислоты, необходимые тем, кто на диете, L-карнитин сжигает жир при занятиях спортом. В глубине души я противник всякой химии, но в зимний период они просто необходимы.

Дождёмся лета, будет легче, будут ягоды, зелень с грядки и конечно витамин Д, тогда организм сможет полностью восстанавливаться на органическом питании. Протеин лично я не пью, протеин это белок, его можно легко получить из куриной грудки или белка яиц (желтки при этом не употребляем).

Посещая спортивный зал, однозначно я поняла, что тренажёры лучше домашних тренировок, не нужно вешать на себя груза, они легко регулируются на тренажере и дом можно не превращать в спортзал! Занимаясь в тренажерном зале я почувствовала большую эффективность от упражнений на разные группы мышц.

Очень хорошее упражнение для девушек любого возраста упражнение на мышцы груди, можно делать и в домашних условиях: это разводка рук в стороны и к себе с утяжелителями. Делаем 15 раз по три подхода, перерыв 1 минута.

Желаем все здоровья и хорошего настроения!" 

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Геи редко занимают руководящую должность, - ученые
14:49, 03 апреля 2017 Геи редко занимают руководящую должность, - ученые

Людям с нетрадиционной ориентацией сложно построить карьеру

Ученые узнали, на каком боку лучше спится
12:35, 03 апреля 2017 Ученые узнали, на каком боку лучше спится

И в какой позе и вовсе спать не рекомендуется

Как справиться с речевыми проблемами у детей?
12:25, 03 апреля 2017 Как справиться с речевыми проблемами у детей?

Срок речевого старта у малышей сдвинулся

В Приморье обсудили заболеваемость венерическими болезнями среди беременных
06:12, 03 апреля 2017 В Приморье обсудили заболеваемость венерическими болезнями среди беременных

Состоялось совещание Комитета по профилактике и борьбе со СПИД и вензаболеваниями

Правила здорового сна на работе
17:04, 02 апреля 2017 Правила здорового сна на работе

Ученые рассказали, как не навредить организму сном в рабочее время

Лунный календарь стрижек на апрель
12:39, 02 апреля 2017 Лунный календарь стрижек на апрель

Когда визит к парикмахеру принесет пользу

Глубокое дыхание помогает людям успокоиться, - ученые
06:05, 02 апреля 2017 Глубокое дыхание помогает людям успокоиться, - ученые

Недостаток кислорода может привести к смерти