Дневник девушки: Витамины или химия?

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина делится секретами

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей ЖаннаИвашкина из Владивостока вот уже полгода ведет здоровый образ жизни.

"Дорогие девушки, сегодня я поделюсь собственным опытом, что касается витамин, добавок, ВССА и всего того, что называют химия.

То, что это облегчает в потере веса и способствует восстановлению сил - бесспорно, но попробовав спортпитание, лично я остановилась на витаминах, ВССА и омега-3. Очень много информации можно найти об этих продуктах в интернете, поэтому кому будет интересно, почитайте.

Если кратко, то ВССА - это аминокислоты, после тренировок быстро восстанавливаешься, а Омега-3 - это жирные кислоты, необходимые тем, кто на диете, L-карнитин сжигает жир при занятиях спортом. В глубине души я противник всякой химии, но в зимний период они просто необходимы.

Дождёмся лета, будет легче, будут ягоды, зелень с грядки и конечно витамин Д, тогда организм сможет полностью восстанавливаться на органическом питании. Протеин лично я не пью, протеин это белок, его можно легко получить из куриной грудки или белка яиц (желтки при этом не употребляем).

Посещая спортивный зал, однозначно я поняла, что тренажёры лучше домашних тренировок, не нужно вешать на себя груза, они легко регулируются на тренажере и дом можно не превращать в спортзал! Занимаясь в тренажерном зале я почувствовала большую эффективность от упражнений на разные группы мышц.

Очень хорошее упражнение для девушек любого возраста упражнение на мышцы груди, можно делать и в домашних условиях: это разводка рук в стороны и к себе с утяжелителями. Делаем 15 раз по три подхода, перерыв 1 минута.

Желаем все здоровья и хорошего настроения!"

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.