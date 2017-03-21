22 марта - Всемирный день воды

Проблема актуальна для всего мира

Владивосток, вторник, 21 марта , РИА Vladnews.

Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве по-прежнему остается актуальной во всем мире. Увеличение загрязнения пресной воды отмечается как в развивающихся, так и развитых странах и представляет собой растущую опасность для здоровья населения, продовольственной безопасности, биоразнообразия и других экологических аспектов. Загрязнение тесно связано с экономическим развитием - с ростом населения и расширением сельского хозяйства, промышленности и производства энергии. Всё это в свою очередь, производит сточные воды, большая часть которых попадает в поверхностные и подземные водные объекты, не всегда после проведения их качественной очистки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Напомним, более 12% жителей Приморского края не имеют доступа к качественной питьевой воде из-под крана. Вода обещает стать одной из самых серьезных проблем вполне обозримого будущего.

С целью привлечения как можно большего внимания к проблеме охраны и сохранения ресурсов пресной воды, начиная с 1993, года Генеральной Ассамблеей ООН ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Каждый год ООН выбирает тему дня, посвящая ее различным аспектам, связанным с водой. В этом году в качестве наиболее актуального выбран вопрос «Почему сточные воды?». В своем заявлении ООН отмечает, что во всем мире, большая часть всех сточных вод от наших домов, промышленности и сельского хозяйства течет обратно к природе либо без достаточной обработки либо вовсе неочищенными, вызывая загрязнение окружающей среды. Необходимо не только заниматься очисткой сточных вод, но и решать вопросы их использования после очистки. В городах, например, возможно повторное использование сточных вод для зеленых насаждений. В промышленности и сельском хозяйстве такая вода может быть использована для систем охлаждения или для орошения.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, несмотря на то, что в 2010 году Цель тысячелетия в области развития в части питьевой воды была достигнута на глобальном уровне, которая заключалась в сокращении доли мирового населения, не имеющего устойчивого доступа к безопасной воде, наполовину, 48 наименее развитых стран не выполнили эту задачу.

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Международное десятилетие (2018-2028) действий - Вода для устойчивого развития", чтобы помочь поставить больший акцент на воде в течение последующих десяти лет.

От качества подаваемой населению воды зависят экономические и социальные последствия. Загрязненная вода и плохая санитария связаны с передачей таких болезней, как холера, диарея, дизентерия, гепатит А, брюшной тиф и полиомиелит. Избыток или недостаток отдельных химических веществ в питьевой воде также может стать причиной развития ряда неинфекционных заболеваний. Обеспечение снижения заболеваемости, в свою очередь, позволяет сохранять трудовые ресурсы, положительно влиять на сохранение здоровья детского населения и, в долгосрочном плане, положительно сказывается на общей продолжительности жизни.

Эффективное использование запасов пресной воды в целях обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества в достаточном количестве, с соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации, является одной из важнейших задач для Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. По результатам контрольно-надзорных мероприятий и санитарно-гигиенического мониторинга в органы исполнительной власти края и органы местного самоуправления для принятия управленческих решений направляются предложения по улучшению водоснабжения и водоотведения, выбора безопасных в санитарно-эпидемиологическом отношении для купания мест, по профилактике и снижению заболеваемости, обусловленной водным фактором.

Консолидация усилий органов исполнительной власти, научного сообщества, бизнеса и общественности по реализации стратегических национальных приоритетов водной безопасности позволит достичь социальных, экономических и экологических задач и целей по сохранению и улучшению качества водных ресурсов, являющихся основой для выживания и устойчивого развития в XXI столетии.