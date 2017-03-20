Более 12% приморцев не имеют доступа к качественной питьевой воде

Данные Роспотребнадзора Приморского края

Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

Не все жители Приморья получают воду надлежащего качества: обеспеченность населения водой, соответствующей нормативам, составила 87,7% (1 629 794 человека) по итогам 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В городах этот показатель составил 91,8%, в сельских поселениях – 74,7%. В 10 населенных пунктах собственной питьевой воды нет, ее привозят; в этих поселках живет 7 636 человек.

Как отмечают в надзорном ведомстве, причины несоответствия качества питьевой воды нормативам - это природные концентрации элементов в воде водоисточников, несовершенная система очистных сооружений водопроводов, либо их полное отсутствие, а также вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния труб и оборудования.

В Приморье в 2016 году было возбуждено 113 административных дел по нарушениям санитарного законодательства РФ в области питьевого водоснабжения. Сумма штрафов для юридических и должностных лиц составила 846 тысяч рублей. Кроме того, в течение года в районные суды было направлено на рассмотрение четыре исковых заявления о признании противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, выразившееся в подаче питьевой воды ненадлежащего качества. Три из этиэ исков удовлетворены, один находится на рассмотрении.

В течение последних трех лет неудовлетворительный процент проб воды по микробиологическим показателям составлял в Приморье примерно 8,4% (в 2016 году). При этом в 13 муниципальных районах региона этот показатель превышал среднекраевое значение в 1,1-4,3 раза. Это территории Шкотовского, Лазовского, Надеждинского, Ольгинского, Хасанского, Красноармейского, Партизанского, Кавалеровского, Октябрьского, Тернейского, Пограничного, Пожарского и Кировского районов.

Что касается санитарно-химических показателей, то процент таких неудовлетворительных проб уменьшился за прошлый год на 2% - до 28,4%.

За год в питьевой воде в Приморье не было обнаружено ни превышения содержания тяжелых металлов, ни патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных инвазий. Степень потенциальной эпидемической опасности питьевой воды в целом по Приморскому краю в течение последних 3 лет оценивалась как средняя.