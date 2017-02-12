Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными 20:21, 12 февраля Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными
Власти Приморья предложили казакам землю по программе 18:04, 12 февраля Власти Приморья предложили казакам землю по программе "дальневосточного гектара"
Криминальное трио задержано в Приморье 16:02, 12 февраля Криминальное трио задержано в Приморье
Новостная лента
Февраль, 12 воскресенье
22:52
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
22:52
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
22:52
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
22:45
Жизнь в 2050-м: высокие технологии, безработица, трущобы, голод и мало воды
21:04
Россиян обяжут получать пенсии и зарплаты на карты "Мир"
20:21
Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными
19:41
"Доверительное селфи": приморцы могут принять участие в новой акции
19:39
Владивосток: Нет уважения к инвалидам... и совести? Фото
18:04
Власти Приморья предложили казакам землю по программе "дальневосточного гектара"
17:56
Приморский омбундсмен подвел итоги 2016 года
17:36
И молитва не помогла: дети священников угнали авто у архиепископа, пока тот вел службу
17:01
Стресс вызывает рак у мужчин, - ученые
16:27
СКР обязали проверять все попытки навредить врачам "скорой помощи" - после попытки нападения на медика
16:02
Криминальное трио задержано в Приморье
15:29
Двое приморцев угнали авто во Владивостоке - но далеко не уехали
15:02
Аршавин стал папой в четвертый раз
14:29
Для лошадиных нужд в Приморье испортили землю на 4 миллиона рублей
14:02
В Приморье перевозчик "забыл" упомянуть о 6 тоннах креветки
13:34
Таможня: В порту Владивостока - профилактические работы
13:07
Национальную стратегию РФ по адаптации к стихийным бедствиям разрабатывают только 6 регионов
12:24
Стало известно, кто не способен похудеть
11:38
Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак Фото
11:04
Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока Эксклюзив
10:34
Гороскоп на 12 февраля
10:04
Роспотребнадзор Приморья: Рынок переполнен ядовитыми стеклоочистителями!
09:15
В Приморье местами может пройти небольшой снег
06:58
Ученые узнали, какие животные способные пережить апокалипсис
05:34
В Стамбуле в аэропорту самолет врезался в автобус с пассажирами
04:08
Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года
03:06
Рост цен на молоко: производители предупредили Минсельхоз о возможном повышении
01:21
Bloomberg предсказал рост российской экономики в 2017 году
00:18
В Ростовской области на улице обнаружен младенец в одних ползунках
Февраль, 11 суббота
23:31
Предсказания Ванги на 2017 год начали сбываться Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Жизнь в 2050-м: высокие технологии, безработица, трущобы, голод и мало воды

В мегаполисах будет проживать 6,3 миллиарда человек
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Ученые рассказали, каким будет мир в 2050 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Как считают специалисты, в ближайшие несколько десятилетий произойдут процессы, которые существенно повлияют на жизнь нашей цивилизации.

Так, по прогнозам ученых, в 2050 году медицина будет настолько развита, что позволит провести полную диагностику любых заболеваний дома. Но при этом появятся новые опасные болезни. Это связано с применением антибиотиков, которые «прививают» «иммунитет» бактериям и вирусам. Сейчас от различных вирусов и инфекций гибнет до 700 тысяч человек ежегодно, но в 2050 году этот показатель может достигать 10 миллионов. Однако если ограничить использование антибиотиков, бактерии потеряют устойчивость к ним.

В 2050 году будет широко использоваться технология 3D-печати. Практически любой предмет можно будет напечатать на гигантском агрегате - все будет доступно. Уже сейчас в США, к примеру, с помощью 3D-печати начали создавать целый дом с электричеством и водоснабжением. 

Спустя несколько десятилетий образование человек будет получать более широкое и намного быстрее. Благодаря технологиям виртуальной реальности на уроках можно будет побывать в центре исторического сражения или посетить лекцию авторитетного профессора в другой стране. Так что скучных уроков и лекций уже не будет. 

Но, как предупреждают специалисты, произойдут и изменения, которым люди будут не слишком рады Так, в 2050 году в мегаполисах будет проживать 6,3 миллиарда человек. Сейчас же всего на планете живет 7,3 миллиарда человек. Население в бедных странах перебирается в города в последние несколько десятилетий. Люди селятся в зданиях без воды и водопровода. И остановить процесс разрастания мегаполисов невозможно. Поэтому огромное количество людей к 2050 году будет проживать в городских трущобах.

На планете будет остро ощущаться нехватка пресной воды. При этом океан подтопит многие страны. Из-за нехватки воды миру будут угрожать голод и эпидемии. К тому же, истощится запас рыбы и морепродуктов. Исчезновение рыбы оставит без работы около 700 миллионов человек. Голод усилит снижение урожаев. С ростом населения, будет возрастать потребность в продуктах. Но из-за климатических изменений и загрязнения почвы, прокормиться людям будет с каждым годом все сложнее. 

Как отмечают ученые, чтобы негативные процессы не запустили процесс исчезновения человеческой цивилизации, важно максимально бережно относиться к природе. Это позволит сохранить ресурсы, необходимые для жизни людей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Россиян обяжут получать пенсии и зарплаты на карты
21:04, 12 февраля 2017 Россиян обяжут получать пенсии и зарплаты на карты "Мир"

Переход планируется сделать максимально "плавным"

Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными
20:21, 12 февраля 2017 Полиция Приморья: Еще 15 веществ могут быть признаны запрещенными

Соответствующий проект размещен на официальном ресурсе

19:41, 12 февраля 2017 "Доверительное селфи": приморцы могут принять участие в новой акции

Обладатель наибольшего числа лайков получит фотоаппарат

Владивосток: Нет уважения к инвалидам... и совести?
19:39, 12 февраля 2017 Владивосток: Нет уважения к инвалидам... и совести?

Автомобилисты редко задумываются об окружающих, как оказалось

Приморский омбундсмен подвел итоги 2016 года
17:56, 12 февраля 2017 Приморский омбундсмен подвел итоги 2016 года

Валерий Розов рассказал о встречах и проблемах

Аршавин стал папой в четвертый раз
15:02, 12 февраля 2017 Аршавин стал папой в четвертый раз

Однако с полом и датой рождения малыша вышла путаница

Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока
11:04, 12 февраля 2017 Замначальника полиции Приморья уже трое суток провел в СИЗО Владивостока

Громкое дело продолжается