Жизнь в 2050-м: высокие технологии, безработица, трущобы, голод и мало воды

В мегаполисах будет проживать 6,3 миллиарда человек

Владивосток, воскресенье, 12 февраля , РИА Vladnews.

Ученые рассказали, каким будет мир в 2050 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Как считают специалисты, в ближайшие несколько десятилетий произойдут процессы, которые существенно повлияют на жизнь нашей цивилизации.

Так, по прогнозам ученых, в 2050 году медицина будет настолько развита, что позволит провести полную диагностику любых заболеваний дома. Но при этом появятся новые опасные болезни. Это связано с применением антибиотиков, которые «прививают» «иммунитет» бактериям и вирусам. Сейчас от различных вирусов и инфекций гибнет до 700 тысяч человек ежегодно, но в 2050 году этот показатель может достигать 10 миллионов. Однако если ограничить использование антибиотиков, бактерии потеряют устойчивость к ним.

В 2050 году будет широко использоваться технология 3D-печати. Практически любой предмет можно будет напечатать на гигантском агрегате - все будет доступно. Уже сейчас в США, к примеру, с помощью 3D-печати начали создавать целый дом с электричеством и водоснабжением.

Спустя несколько десятилетий образование человек будет получать более широкое и намного быстрее. Благодаря технологиям виртуальной реальности на уроках можно будет побывать в центре исторического сражения или посетить лекцию авторитетного профессора в другой стране. Так что скучных уроков и лекций уже не будет.

Но, как предупреждают специалисты, произойдут и изменения, которым люди будут не слишком рады Так, в 2050 году в мегаполисах будет проживать 6,3 миллиарда человек. Сейчас же всего на планете живет 7,3 миллиарда человек. Население в бедных странах перебирается в города в последние несколько десятилетий. Люди селятся в зданиях без воды и водопровода. И остановить процесс разрастания мегаполисов невозможно. Поэтому огромное количество людей к 2050 году будет проживать в городских трущобах.

На планете будет остро ощущаться нехватка пресной воды. При этом океан подтопит многие страны. Из-за нехватки воды миру будут угрожать голод и эпидемии. К тому же, истощится запас рыбы и морепродуктов. Исчезновение рыбы оставит без работы около 700 миллионов человек. Голод усилит снижение урожаев. С ростом населения, будет возрастать потребность в продуктах. Но из-за климатических изменений и загрязнения почвы, прокормиться людям будет с каждым годом все сложнее.

Как отмечают ученые, чтобы негативные процессы не запустили процесс исчезновения человеческой цивилизации, важно максимально бережно относиться к природе. Это позволит сохранить ресурсы, необходимые для жизни людей.