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Дневник девушки: Самое трудное – выполнить данные себе обещания

Изменить себя за один год
Владивосток, понедельник, 20 марта , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый ралити- проект «Дневник девушки». За один год участники пытаются изменить свой привычный образ жизни. Своими секретами делится новая участница проекта Ирина.

Неделя пробежала под знаком искушения. Оказалось, самое трудное – выполнить данные себе обещания относительно питания. Легко было расписать, что убрать из меню. Гораздо труднее удержаться! А тут ещё праздники на работе один за другим, кто-то в отпуск ушел, торт красивенный принес, день рождения… Радовало только одно: «сокровищница» как-то оскудела, почти не несли печёности и новые конфеты. Правильно, доедали старые.

С маслом тоже оказалось трудно расстаться. Люблю я его! Слабое оправдание - с хлебом только сорта фитнес. Ещё плюс недели – добавлены пешие прогулки на обед и с обеда. Расстояние от работы до дома примерно километр, так что на 2 км в день движения больше. Что тоже неплохо!

Занятия йогой по плану, чертовски трудно, практически стал зарождаться червячок сомнения – а надо ли? Может, бросить всё ? Выручил тренер! В нужный момент как-то мягко и витиевато дал понять, что для своего возраста я в не очень запущенной форме и даже есть возможность в скором времени наслаждаться результатами своего труда! В общем, хочется надеяться, что главный враг – неверие в себя – побеждён.

Дополнительно дома начала заниматься по видеокурсу для начинающих. Очень верю, что это будет на постоянной основе.

Продолжаю штудировать книги, периодику. Для себя дополнительно хочу включить употребление талой воды, потому что вычитала вот что : « Талая вода является целебной для организма, поскольку в ней сохраняются водородные связи природной воды. По своей структуре она схожа со структурой протоплазмы человеческих клеток, благодаря чему быстро проникает в клетки организма, насыщая его кислородом и идеально осваивается им. Талая вода отлично очищает организм, обладая антиоксидантами, она омолаживает его». Способов её приготовления много, каждый сам для себя сможет найти на просторах интернета для себя подходящий.

В планах следующей недели – увеличить употребление лука и чеснока. Потому что они сжигают жир. Перед ответственной встречей лук с чесноком заменяем на грейпфрут и папайю. (Когда я ела её в последний раз?) Эффект тот же, а запаха нет. Ещё горчицу нужно сделать своей подругой!

А для хорошего самочувствия и тонуса буду использовать несколько советов для настройки организма на качественный сон:

1.Если не спится, не надо считать овец и баранов. Лучше почитать любимую книгу.Еще лучше - скучную! Карл Маркс спешит на помощь... Проверенное снотворное!

2. Перед сном, уже лёжа в кровати, думать о хорошем. Фиксировать воображение на завтрашних позитивных событиях, ещё раз прокрутить приятные события дня сегодняшнего.

3. Если день выдался трудный, расслабить перед сном тело: лежа в кровати, сначала максимально напрягаем все-все мышцы¸ потом начинаем медленно их расслаблять – постепенно руки, ноги, спина…. Можно повторить, пока не почувствуем, как тепло начинает разливаться по телу.

4. «Страшна не бессонница, а беспокойство по этому поводу». Помним об этом!

5. Полюбить свою кровать! Достать из дальних полок шкафов самое красивое постельное бельё, заменить неудобную подушку, старое любимое одеяло заменить на легкое, невесомое. И, конечно, порвать на тряпочки старую добрую пижаму. Потому что именно сегодня идем в магазин и покупаем новую.

Живём здесь и сейчас! Да здравствует новая жизнь!

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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