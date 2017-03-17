Жители Приморья рассказали о своих реальных зарплатах

Как всегда, от официального оказалось далеко

Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Жители Приморья продолжают рассказывать о своих реальных зарплатах, сообщает РИА VladNews. Так, по последним расчетам, сделанным по присланными жителями региона цифрам, выяснилось, что реальная средняя зарплата жителей региона в 1,6 раза ниже заявленных Росстатом 36 106 рублей и составляет примерно 22 тысячи рублей.

В редакцию Общественного телевидения России жители всей страны прислали смс-сообщения с числами своих реальных зарплат. При этом по сообщения от жителей Приморского края вышло, что минимальная стандартная зарплата в регионе 16 тысяч рублей (на деле - они бывают и ниже); мало кто получает больше 30 тысяч рублей. Отметим, что ранее РИА VladNews писало о том, что одна из групп населения с минимальными зарплатами в регионе - это работники образования, то есть люди, в больших количествах воспитывающие граждан России.

Согласно свежим данным Примстата, среднедушевые доходы населения Приморского края по итогам февраля этого года составили 33 026 рублей, что выше уровня января этого года (он составлял 23 820 рублей). При этом, говорит официальная статистика, доходы приморцев показывают рост по сравнению с показателями тех же периодов 2016 года (22 326 в январе 2016 года и 31 338 - в феврале). Необходимо отметить, что по стандартам Росстата "среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежного дохода за отчетный период на численность наличного населения."

Вместе с тем, Приморский край - это регион-лидер РФ по зарплатным долгам.

Однако, как видно из сообщений россиян, нехорошая ситуация по зарплатам - это бич многих российских регионов. Так, самым бедным регионом Росстатом официально признан Дагестан. Что касается реальной ситуации, по данным ОТР, то средние зарплаты большей части населения не дотягивают даже до 10 тысяч рублей в шести регионах: Кабардино-Балкария, Курск, Оренбуржье, Псков, Саратов, Тверь. А самая маленькая зарплата обнаружилась в Новгородской области, где почтальон получает 2 800 рублей.

В то же время, на этой неделе на Неделе российского бизнеса вице-премьер Ольга Голодец удивлялась зарплатам на уровне 7,5 тысяч рублей (то есть, установленного государством МРОТ) и утверждала, что даже если человек закончил обычную среднюю школу, его труд должен оплачиваться по-другому.

Тем не менее, о низких зарплатах со всей России пишут далеко не выпускники школ. Вот только несколько примеров:

«Я - учитель английского, немецкого, русского и литературы в сельской школе. Зарплата 12 тысяч. Вместе с дочками-подростками хожу убирать богатые коттеджи неподалеку в поселке. Им льстит, что у них уборщица может и ребенку с русским подсказать, и сочинение проверить, и по-английски поговорить. А я боюсь – говорят, школу закроют. И я в 38 лет с красным дипломом буду уборщицей? Иркутская область»

«На руки 7600р, старший научный сотрудник стаж более 40 лет. Нальчик».

«Профессор д.м.н., Иваново 23 тыс.».

«Зарплата 3200, до минималки еще четыре тысячи доплачивают, постоянно задерживают и дают частями. Придумали молоко с фермы сами продавать у трассы. Половину себе, половину хозяину. Но для властей он об этом не знает, чтоб налоги не платить, и полиция нас гоняет – документов на молоко нет, еще отравится кто. Я сына вырастил и на заработки в Москву отправил. А сами с женой только и ждем: когда же мы сдохнем! Дагестан».

Между тем, ученые обещают работникам, что надежду на повышение зарплаты дают регулярные занятия сексом, а начальникам говорят о том, что повышение зарплат сотрудникам не улучшает качества их труда. Порой людям рекомендуют идти в бизнес.