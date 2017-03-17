Жители Приморья рассказали о своих реальных зарплатах 11:31, 17 марта Жители Приморья рассказали о своих реальных зарплатах
Игорь Пушкарев: Следствие по моему делу я бы назвал странным 11:25, 17 марта Игорь Пушкарев: Следствие по моему делу я бы назвал странным
В Приморье пропала девушка 11:08, 17 марта В Приморье пропала девушка (Фото)
Новостная лента
Март, 17 пятница
11:33
РИА VladNews ждет ваших новостей
11:33
Во сколько владивостокцам обойдется установка «ЭРА-ГЛОНАСС»
11:33
Дневник девушки: Ничего не ем, но не худею? Фото и Видео
11:31
Жители Приморья рассказали о своих реальных зарплатах
11:25
Игорь Пушкарев: Следствие по моему делу я бы назвал странным
11:19
Приморская столица в очередной раз приняла соревнования по бильярду среди инвалидов Видео
11:08
В Приморье пропала девушка Фото
11:01
На дорогах Владивостока за сутки чудом никто не пострадал Эксклюзив
10:56
Серийный преступник задержан в Приморье
10:45
Очередная иномарка сгорела ночью во Владивостоке
10:42
Нефтяное загрязнение обнаружено у акватории пролива Босфор Восточный
10:30
Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке в ближайшее воскресенье
10:18
Во Владивостоке произошло серьезное ДТП Фото
10:11
Поддельные квитанции - в почтовых ящиках Владивостока Видео
09:57
Приморские бабушки и дедушки сразятся за звание самого продвинутого интернет-пользователя
09:45
Приморец лишился свободы за пьяную езду
09:37
Известный владивостокский ведущий борется с агрессивной формой опухоли головного мозга – глиобластомой
09:28
«Зеленый дворик»: бесплатно обнови свой двор
09:27
Третий ВЭФ будут обслуживать почти 1,5 тысячи человек
09:20
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 17 марта
08:31
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 17 марта Адреса
08:22
Во Владивостоке облачно, +8°C
08:02
Жителей Владивостока призывают не допускать возникновения лесных пожаров
07:25
Приморскую сою не пустили в Сибирь
06:11
Во Владивостоке завершился шахматный турнир памяти Николая Дубинина
05:27
Сдающим квартиры в наем напоминают о необходимости уплаты налога
04:04
Приморские энергетики обновили антирейтинг должников
03:24
Житель Китая подарил девушке на свадьбу 33-тонный камень вместо квартиры
02:02
Жителям Владивостока расскажут о философии и культуре косплея
01:36
Одноклассники жестоко унизили мальчика на пьяной вечеринке в Иркутске Видео
00:01
Подросток ударил ножом сверстника из-за ревности в Коми
Март, 16 четверг
23:04
Во Владивостоке пройдет празднование Навруза
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4099 (38) от 17 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Жители Приморья рассказали о своих реальных зарплатах

Как всегда, от официального оказалось далеко
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 марта , РИА Vladnews.

Жители Приморья продолжают рассказывать о своих реальных зарплатах, сообщает РИА VladNews. Так, по последним расчетам, сделанным по присланными жителями региона цифрам, выяснилось, что реальная средняя зарплата жителей региона в 1,6 раза ниже заявленных Росстатом 36 106 рублей и составляет примерно 22 тысячи рублей.

В редакцию Общественного телевидения России жители всей страны прислали смс-сообщения с числами своих реальных зарплат. При этом по сообщения от жителей Приморского края вышло, что минимальная стандартная зарплата в регионе 16 тысяч рублей (на деле - они бывают и ниже); мало кто получает больше 30 тысяч рублей. Отметим, что ранее РИА VladNews писало о том, что одна из групп населения с минимальными зарплатами в регионе - это работники образования, то есть люди, в больших количествах воспитывающие граждан России.

Согласно свежим данным Примстата, среднедушевые доходы населения Приморского края по итогам февраля этого года составили 33 026 рублей, что выше уровня января этого года (он составлял 23 820 рублей). При этом, говорит официальная статистика, доходы приморцев показывают рост по сравнению с показателями тех же периодов 2016 года (22 326 в январе 2016 года и 31 338 - в феврале). Необходимо отметить, что по стандартам Росстата "среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей суммы денежного дохода за отчетный период на численность наличного населения."

Вместе с тем, Приморский край - это регион-лидер РФ по зарплатным долгам

Однако, как видно из сообщений россиян, нехорошая ситуация по зарплатам - это бич многих российских регионов. Так, самым бедным регионом Росстатом официально признан Дагестан. Что касается реальной ситуации, по данным ОТР, то средние зарплаты большей части населения не дотягивают даже до 10 тысяч рублей в шести регионах: Кабардино-Балкария, Курск, Оренбуржье, Псков, Саратов, Тверь. А самая маленькая зарплата обнаружилась в Новгородской области, где почтальон получает 2 800 рублей.

В то же время, на этой неделе на Неделе российского бизнеса вице-премьер Ольга Голодец удивлялась зарплатам на уровне 7,5 тысяч рублей (то есть, установленного государством МРОТ) и утверждала, что даже если человек закончил обычную среднюю школу, его труд должен оплачиваться по-другому.

Тем не  менее, о низких зарплатах со всей России пишут далеко не выпускники школ. Вот только несколько примеров:

«Я - учитель английского, немецкого, русского и литературы в сельской школе. Зарплата 12 тысяч. Вместе с дочками-подростками хожу убирать богатые коттеджи неподалеку в поселке. Им льстит, что у них уборщица может и ребенку с русским подсказать, и сочинение проверить, и по-английски поговорить. А я боюсь – говорят, школу закроют. И я в 38 лет с красным дипломом буду уборщицей? Иркутская область»

«На руки 7600р, старший научный сотрудник стаж более 40 лет. Нальчик».

«Профессор д.м.н., Иваново 23 тыс.».

«Зарплата 3200, до минималки еще четыре тысячи доплачивают, постоянно задерживают и дают частями. Придумали молоко с фермы сами продавать у трассы. Половину себе, половину хозяину. Но для властей он об этом не знает, чтоб налоги не платить, и полиция нас гоняет – документов на молоко нет, еще отравится кто. Я сына вырастил и на заработки в Москву отправил. А сами с женой только и ждем: когда же мы сдохнем! Дагестан».

Между тем, ученые обещают работникам, что надежду на повышение зарплаты дают регулярные занятия сексом, а начальникам говорят о том, что повышение зарплат сотрудникам не улучшает качества их труда. Порой людям рекомендуют идти в бизнес.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье пропала девушка
11:08, 17 марта 2017 В Приморье пропала девушка

Волонтеры просят помощи

На дорогах Владивостока за сутки чудом никто не пострадал
11:01, 17 марта 2017 На дорогах Владивостока за сутки чудом никто не пострадал

Жители и гости города в четверг рисковали сотни раз

Очередная иномарка сгорела ночью во Владивостоке
10:45, 17 марта 2017 Очередная иномарка сгорела ночью во Владивостоке

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Нефтяное загрязнение обнаружено у акватории пролива Босфор Восточный
10:42, 17 марта 2017 Нефтяное загрязнение обнаружено у акватории пролива Босфор Восточный

Источник появления пленки у мыса Токаревского установить не удалось

Приморские бабушки и дедушки сразятся за звание самого продвинутого интернет-пользователя
09:57, 17 марта 2017 Приморские бабушки и дедушки сразятся за звание самого продвинутого интернет-пользователя

Всероссийский чемпионат пройдет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге

Известный владивостокский ведущий борется с агрессивной формой опухоли головного мозга – глиобластомой
09:37, 17 марта 2017 Известный владивостокский ведущий борется с агрессивной формой опухоли головного мозга – глиобластомой

Помочь может каждый

«Зеленый дворик»: бесплатно обнови свой двор
09:28, 17 марта 2017 «Зеленый дворик»: бесплатно обнови свой двор

2017 год в России объявлен годом экологии