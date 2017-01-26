Высокие зарплаты и премии не улучшают качество труда, - ученые

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О том, как работает денежная мотивация
Фото: ivanglazunov.ru Фото: ivanglazunov.ru
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Большинство людей твердо убеждены, что денежные стимулы повышают мотивацию: мол, если вы хотите, чтобы работы была выполнена хорошо, то предложите денежный бонус. Но на самом деле исследования психологов часто показывают обратное. Например, оказалось, что людей действительно мотивируют награды - но только в краткосрочной перспективе. А вот в долгосрочной перспективе они подрывают мотивацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Доктор Коу Мураямы, первый автор нового исследования, опубликованного в журнале Motivation Science, рассказал: «Общество имеет глубокие корни непонимания того, как работает мотивация, и работодатели неоднократно ошибались с частым использованием наград и поощрений. Наша работа показывает, что мы должны исправить наше сильное заблуждение для достижения устойчивого уровня мотивации среди работников».

В исследовании приняли участие люди, которые играли в игру: некоторым из них были предложены награды, чтобы играть снова, а другим -  нет. Почти две трети испытуемых согласились с тем, что стимулы будут их мотивировать. Но на самом деле все оказалось наоборот, и награды их только демотивировали.

Причинами, по мнению исследователей, оказались следующие факторы:

1. Люди думают, что если им платят, чтобы сделать что-то, то они в действительности не хотят делать это ради самих себя;

2. Люди больше думают о вознаграждении, чем о своей работе.

Исследование было опубликовано в журнале Motivation Science.

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