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​Коллегия присяжных заседателей по делу «приморских партизан» снова не сформирована

Заседание перенесено на 12 апреля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 марта , РИА Vladnews.

Коллегия присяжных заседателей по делу «приморских партизан» снова не сформирована, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда. Заседание проходило 15 марта. Оно началось в 14 часов, в 17-30 был сделан получасововй перерыв, а само заседание закончилось намного позже окончания рабочего дня, рассказали в суде.

- Коллегия присяжных заседателей не была сформирована в связи с их недостаточным количеством, - объяснили в пресс-службе краевого суда 

Отметим, что это повторный срыв в формировании коллегии, в первый раз коллегию не удалось сформировать 16 февраля. Отметим, что после того, как коллегия присяжных все же будет сформирована, повторный процесс по делу "приморских партизан" будет идти уже в открытом режиме.

Напомним, 16 февраля сформировать коллегию присяжных заседателей не удалось, в связи с чем эта задача была перенесена на 15 марта.

Напомним, на скамье подсудимых - пятеро жителей Приморья. Им вменяются следующие статьи: Илютиков - 105 и 162 УК РФ, Кириллов - 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун - 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин - 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных - это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии - 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ".

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