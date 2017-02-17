Заседание отложено на 15 марта

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Судебное заседание по делу "приморских партизан", назначенное на 16 февраля 2017 года, было отложено в связи с тем, что не сформирована коллегия присяжных заседателей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Приморского краевого суда. Дата, на которое перенесено заседание - 15 марта, время начала еще не определено. Ожидается, что к этой дате коллегия все же будет сформирована. Необходимо отметить, что слушание 15 марта будет также проходить в закрытом режиме, пресса не будет допущена в зал заседания.

Стоит отметить, что заседание 16 февраля состоялось в части определения меры пресечения для Алексея Никитина и Вадима Ковтуна: они остались под подпиской о невыезде, несмотря на то, что сторона гособвинения наставала на заключении обоих обвиняемых в СИЗО.

Напомним, на скамье подсудимых - пятеро жителей Приморья. Эти члены "кировской банды" обвиняются в убийстве четырех человек. Им вменяются следующие статьи: Илютиков - 105 и 162 УК РФ, Кириллов - 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун - 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин - 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных - это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии - 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ".