Прославившаяся на всю Россию баба Валя из Находки попросила помощи у Жириновского 14:42, 17 февраля Прославившаяся на всю Россию баба Валя из Находки попросила помощи у Жириновского
Для нового суда 14:21, 17 февраля Для нового суда "приморских партизан" не хватило присяжных заседателей
В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли 14:02, 17 февраля В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли
Новостная лента
Февраль, 17 пятница
14:44
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
14:44
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
14:44
ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья Эксклюзив
14:42
Прославившаяся на всю Россию баба Валя из Находки попросила помощи у Жириновского
14:24
На Сахалине оторвало льдину с рыбаками
14:21
Для нового суда "приморских партизан" не хватило присяжных заседателей
14:02
В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли
13:44
Какой сегодня праздник: 17 февраля - День российских студенческих отрядов
13:38
В хинкали-батле сразились журналисты Владивостока Видео
13:21
В Приморье из семьи был изъят 17-летний, который с сентября не посещал школу
13:13
Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье
13:11
Приморцам рассказали, как не переесть на Масленицу
13:05
Ученые выяснили, как человек может избавиться от зависимости
12:46
В Приморье осужден криминальный дуэт заключенного и почтальона
12:24
Мужчинам больше нравится дружить с девушками, - ученые
12:08
В России предлагают ужесточить наказание за нападение на медиков
12:03
"Золотая рыбка" вновь вернулась во Владивосток Видео
11:52
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре женщины
11:46
СМИ: Госдолг СССР будет погашен до начала лета
11:39
Алексей Авершин и Марина Свиридова проведут в СИЗО еще четыре месяца
11:31
Владивостокский автолюбитель сбил женщину на пешеходном переходе
11:29
«Адмирал» проиграл в овертайме московскому «Динамо»
11:28
В Приморье сгорел дом
11:23
С 2017 года участки морей в ДФО отдадут инвесторам
11:21
Приморский чиновник осужден за махинации с земельными участками
11:17
Впервые в России: диктант по-китайски Видео
11:06
Домушник предстанет перед судом в Приморье
10:55
В Приморье зафиксировано 11 возгораний
10:44
На месте обрушения подпорной стены во Владивостоке работают геологи Фото
10:33
Работы по восстановлению обвала во Владивостоке будут вестись круглосуточно Фото
10:27
Медведев поручил вице-премьерам решить проблемы с "ЭРА-ГЛОНАСС"
10:22
Мужчину со «спайсом» задержали в Приморье
10:08
Цвет 2017-го года объявили во Владивостоке Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Для нового суда "приморских партизан" не хватило присяжных заседателей

Заседание отложено на 15 марта
Фото: Фото: "Коммерсантъ"
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Судебное заседание по делу "приморских партизан", назначенное на 16 февраля 2017 года, было отложено в связи с тем, что не сформирована коллегия присяжных заседателей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Приморского краевого суда. Дата, на которое перенесено заседание - 15 марта, время начала еще не определено. Ожидается, что к этой дате коллегия все же будет сформирована. Необходимо отметить, что слушание 15 марта будет также проходить в закрытом режиме, пресса не будет допущена в зал заседания.

Стоит отметить, что заседание 16 февраля состоялось в части определения меры пресечения для Алексея Никитина и Вадима Ковтуна: они остались под подпиской о невыезде, несмотря на то, что сторона гособвинения наставала на заключении обоих обвиняемых в СИЗО.

Напомним, на скамье подсудимых - пятеро жителей Приморья. Эти члены "кировской банды" обвиняются в убийстве четырех человек. Им вменяются следующие статьи: Илютиков - 105 и 162 УК РФ, Кириллов - 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун - 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун - 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин - 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных - это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии - 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ".

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли
14:02, 17 февраля 2017 В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли

Собственник участка сильно удивился тому, что происходит

В Приморье из семьи был изъят 17-летний, который с сентября не посещал школу
13:21, 17 февраля 2017 В Приморье из семьи был изъят 17-летний, который с сентября не посещал школу

На мать мальчика был составлен административный протокол

Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье
13:13, 17 февраля 2017 Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье

Три человека госпитализированы

В Приморье осужден криминальный дуэт заключенного и почтальона
12:46, 17 февраля 2017 В Приморье осужден криминальный дуэт заключенного и почтальона

Лженападения на почтальона-"деньгоноса" происходили в Дальнереченске

Владивостокский автолюбитель сбил женщину на пешеходном переходе
11:31, 17 февраля 2017 Владивостокский автолюбитель сбил женщину на пешеходном переходе

Потерпевшая получила сотрясение

В Приморье сгорел дом
11:28, 17 февраля 2017 В Приморье сгорел дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморский чиновник осужден за махинации с земельными участками
11:21, 17 февраля 2017 Приморский чиновник осужден за махинации с земельными участками

Ущерб превысил 543 тысячи рублей