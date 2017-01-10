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Дело "Приморских партизан" продолжается: материалы вернули в краевой суд

Оправдательный вердикт присяжных был в силе пять месяцев
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Материалы дела «приморских партизан», оправдательный приговор по которому отменен Верховным судом в конце декабря 2016 года, поступили во вторник в Приморский краевой суд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказал представитель суда.

«Сегодня в Приморский краевой суд вернули материалы дела. Пока проходят технические процедуры, позже будет решен вопрос о назначении ближайшего заседания», - сказал собеседник агентства.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

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