Члены ОНК вновь навестили приближенного губернатора в СИЗО Владивостока

У общественников остались замечания даже после проведенного ремонта

Владивосток, четверг, 09 марта , РИА Vladnews.

Об итогах нового посещения членами Общественной наблюдательной комиссии Приморья подозреваемого в мошенничестве председателя приморского краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина корреспонденту РИА VladNews рассказала член ОНК Любовь Терендина. Напомним, ранее ГУФСИН опроверг рассказ члена ОНК о том, что в камере Авершина - грибок и крысы, а сам подследственный считает свои условия содержания пыточными.

- В камере Алексея Авершина теперь ремонт, - рассказала Любовь Терендина. - Однако там все так же сыро и холодно. В материально-техническом плане все условия обеспечены. Недавно Авершину передали тепловентилятор.

Однако не все гладко, отметила член общественной организации и обратила внимание на то, что ОНК снова оставили рекомендации для ГУФСИН:

- Несмотря на то, что ремонт камеры был произведен несколько дней назад, стены здесь уже снова сырые, - рассказала Любовь Терендина, резюмировав: "Наша рекомендация ГУФСИН была такова: провести в камере капитальный ремонт, с расселением людей и просушкой стен".