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Политика и экономика

Материнский капитал в 2017 году: Минтруд предлагает продлить программу на пять лет

Федеральная программа маткапитала истекает в 2018 году
Фото: http://2016-god.com Фото: http://2016-god.com
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала на пять лет – до 2023 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Мы с такими предложениям заходили уже в правительство. Просто дадим ряд поручений»,- отметил глава ведомства.

Напомним, федеральная программа маткапитала истекает в 2018 году. Она стартовала в 2007 году, а в 2016 году правительство продлило сроки ее действия. Размер этой выплаты неоднократно индексировался. В 2007 году по сертификату маткапитала можно было получить 250 тыс рулей. На данный момент денежная выплата семьям, которых родился второй или последующий ребенок, достигает 453 тыс рублей. Сумма выплаты была заморожена в 2015 году. Постановление о замораживании маткапитала до 1 января 2020 года пописал ранее президент РФ Владимир Путин.

Средства, полученные по программе маткапитала, можно направить на улучшение жилищных условий семьи, образование ребенка, пенсионное обеспечение родителей или реабилитацию ребенка-инвалида.

Отметим, в январе премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру труда Максиму Топилину, министру финансов Антону Силуанову и министру экономического развития Максиму Орешкину рассмотреть целесообразность введения единовременной выплаты материнского капитала в 2017 году. По поручению главы российского правительства, они должны представить свои предложения до 5 апреля.

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