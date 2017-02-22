Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки 15:36, 22 февраля Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки (Фото)
В Приморье автомобиль улетел в кювет 15:23, 22 февраля В Приморье автомобиль улетел в кювет
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке 15:08, 22 февраля Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
Новостная лента
Февраль, 22 среда
16:03
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
16:03
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
16:03
Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая Эксклюзив
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
15:08
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:01
Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
14:56
Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается
14:55
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю Фото
14:50
Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:46
Что ждет рубль в марте?
14:36
Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:33
Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
14:16
Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур Видео
14:07
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:00
В Приморье зафиксировано 12 пожаров
13:49
Груженная фура сошла с трассы в Приморье Видео
13:48
Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan Фото
13:42
Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон
13:38
Из горящей квартиры в Приморье спасен человек
13:35
Прокуратура Приморья добралась до администрации края
13:31
Женщина умерла от передозировки во Владивостоке
13:27
ФАС: В России слишком много хлеба
13:11
Режим работы пограничных автомобильных пунктов Приморья временно изменится
13:00
Владивостокских водителей не пугает снегопад
12:49
Во Владивостоке устраняют нарушения, выявленные съемочной группой "Магаззино"
12:38
Выявлено 212 незаконно вырубленных и поврежденных деревьев во Владивостоке
12:33
Во Владивостоке за сутки произошло более 90 аварий Эксклюзив
12:27
Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается

Гособвинение и потерпевшие не возражали против переноса заседания на март
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В Первомайском суде Владивостока перенесено судебное слушание по делу экс-главы оборонного завода «Радиоприбор» Михаила Харченко; причиной отсрочки до 7 марта стала неявка бывшего гендиректора в суд из-за болезни. Соответствующая справка из хирургического отделения одной из больниц Владивостока была предоставлена стороной защиты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

«Харченко с 14 февраля находится на стационарном лечении в хирургическом отделении краевой клинической больницы», — сказала адвокат. По ее словам, ориентировочная дата выписки из стационара — 15 марта.

Гособвинение и потерпевшие не возражали против ходатайства защиты, и председательствующий перенес слушание на 7 марта, начало в 10:00.

Напомним, бывшему гендиректору завода "Радиоприбор" предъявлено обвинение в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денежных средств в крупном размере: предприятие стало одним из крупнейших должников по зарплате в регионе, выплаты задерживались на многие месяцы. Харченко был помещен под домашний арест в начале марта 2016 года, ему было предъявлено обвинение по статьям 145 и 199 УК РФ. Однако отстранение гендиректора от дел не дало огромного эффекта, и завод, который спасали на всех уровнях, вплоть до правительственного, продолжал оставаться в рядах должников. Так, в декабре 2016 года, после массового увольнения сотрудников, завод снова стал центром очередного скандала. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Общая же череда финансовых несчастий началась на "Радиоприборе" в конце 2014 года.

По версии следствия, ущерб от деятельности Михаила Харченко составил 81 миллион рублей. Кроме того, в СКР уверены: руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму минимум 365 миллионов рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Что ждет рубль в марте?
14:46, 22 февраля 2017 Что ждет рубль в марте?

Курс валют на 22 февраля

Прокуратура Приморья добралась до администрации края
13:35, 22 февраля 2017 Прокуратура Приморья добралась до администрации края

Преступление обнаружено случайно

Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно
12:27, 22 февраля 2017 Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно

Более 40 лет он нес дипломатическую службу

Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 324%
12:19, 22 февраля 2017 Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 324%

Количество запросов выросло на четверть

США ужесточают борьбу с мигрантами-нелегалами
11:21, 22 февраля 2017 США ужесточают борьбу с мигрантами-нелегалами

Появились два новых меморандума

В России ограничат расчеты наличными?
10:59, 22 февраля 2017 В России ограничат расчеты наличными?

СМИ рассказали о планах и идеях министерств

Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия
09:53, 22 февраля 2017 Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия

Российская делегация находится во Вьетнаме