Гособвинение и потерпевшие не возражали против переноса заседания на март

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В Первомайском суде Владивостока перенесено судебное слушание по делу экс-главы оборонного завода «Радиоприбор» Михаила Харченко; причиной отсрочки до 7 марта стала неявка бывшего гендиректора в суд из-за болезни. Соответствующая справка из хирургического отделения одной из больниц Владивостока была предоставлена стороной защиты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

«Харченко с 14 февраля находится на стационарном лечении в хирургическом отделении краевой клинической больницы», — сказала адвокат. По ее словам, ориентировочная дата выписки из стационара — 15 марта.

Гособвинение и потерпевшие не возражали против ходатайства защиты, и председательствующий перенес слушание на 7 марта, начало в 10:00.

Напомним, бывшему гендиректору завода "Радиоприбор" предъявлено обвинение в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денежных средств в крупном размере: предприятие стало одним из крупнейших должников по зарплате в регионе, выплаты задерживались на многие месяцы. Харченко был помещен под домашний арест в начале марта 2016 года, ему было предъявлено обвинение по статьям 145 и 199 УК РФ. Однако отстранение гендиректора от дел не дало огромного эффекта, и завод, который спасали на всех уровнях, вплоть до правительственного, продолжал оставаться в рядах должников. Так, в декабре 2016 года, после массового увольнения сотрудников, завод снова стал центром очередного скандала. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Общая же череда финансовых несчастий началась на "Радиоприборе" в конце 2014 года.

По версии следствия, ущерб от деятельности Михаила Харченко составил 81 миллион рублей. Кроме того, в СКР уверены: руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму минимум 365 миллионов рублей.