Экс-директор «Радиоприбора» пойдет под суд за невыплату зарплаты

Возбуждены 22 дела об административных правонарушениях

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Экс-директор «Радиоприбора» обвиняется в невыплате заработной платы, а также сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступления совершены в период времени, когда фигурант являлся генеральным директором ОАО «Радиоприбор». Так, с июня 2015 года по февраль 2016 года он умышленно, из иной личной заинтересованности не выплачивал заработную плату коллективу ОАО «Радиоприбор», состоящему из 1 тыс. 181 работника.

В результате этого перед работниками завода образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. Стоит отметить, что на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы.

Однако в период времени с апреля по декабрь 2015 года генеральный директор умышленно сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

В ходе расследования на имущество фигуранта наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска.

По данному факту были возбуждены 22 дела об административных правонарушениях. В настоящее время дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.